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【疫市收購】Jolibee收購珍珠奶茶品牌「迷客夏」　擬供應至旗下中餐廳

商業 19:38 2021/11/05

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綜合外電報道，Jolibee將透過全資子公司Jollibee Worldwide Pte Ltd，斥資1280萬美元收購「迷客夏」51%股權。若交易完成，快樂蜂初步會先在旗下中式餐廳「超群」（Chowking）門市提供迷客夏產品。

菲律賓餐飲巨頭Jolibee Foods Corp（快樂蜂）繼續收購海外品牌。日前Jolibee宣布，收購台灣珍珠奶茶品牌「迷客夏」（Milkshop International）51%股權。

【疫市收購】可口可樂計劃斥435億　收購高比拜仁運動飲料品牌

【醫療保險】Cigna信諾以451億出售香港等地部分業務　專注發展醫療保險

綜合外電報道，Jolibee將透過全資子公司Jollibee Worldwide Pte Ltd，斥資1280萬美元收購「迷客夏」51%股權。若交易完成，快樂蜂初步會先在旗下中式餐廳「超群」（Chowking）門市提供迷客夏產品。

珍奶抗疫力高  去年生意仍升12%
不過，Jolibee 強調交易需要一定的條件才可完成，最終交易價格將在成交後確定。Jolibee指出，這筆交易將讓企業有機會參與這個快速成長的飲料市場，並與迷客夏的創始人一起在全球範圍內發展這個品牌。

迷客夏在全球擁有超過250家分店，其中231家位於台灣，香港、新加坡等地亦有分店。該品牌於2019年的收入達6650萬美元（約5.1億港元）。即使去年面對疫情衝擊，迷客夏生意額仍達到7470萬美元（約5.8億港元），按年升12%。

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記者：葉泳珊

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