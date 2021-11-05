【創科商機】電梯募投比賽首以網上實體同步舉行　拉脫維亞首度參賽

▲ 科技園舉辦的第六屆「電梯募投比賽」（EPiC）首次以網上及實體形式同步舉行。

由香港科技園舉辦的第六屆「電梯募投比賽」（EPiC），首次以網上及實體形式同步舉行。今年比賽重返位於西九環球貿易廣場頂層的天際100，重新為企業家建造經典的60秒電梯募投體驗。

＜＜【ESG】ESG全球關注 管好能源消耗優化效益

＜＜【創新科技】科技園推金融科技虛擬實驗室 採用「聯邦學習」技術保數據安全

是次活動吸引世界各地超過600間初創企業報名參加，其中拉脫維亞為首度參賽的經濟體。本地綠色科技公司archiREEF，奪得總冠軍。

據大會資料顯示，今屆比賽吸引了超過600間來自五大洲，40個國家、城市的隊伍參賽，共有160多支隊伍入圍初賽，其中近60％來自海外地區。所有參賽方案都圍繞四大科技領域，包括金融科技（22%）、綠色科技及建築科技（24%）、醫療科技（27%）與智慧城市（27%）。

至於奪得冠軍的綠色科技公司archiREEF，透過生態工程技術，為海洋生態復修提供氣候解決方案。該公司的方案，是結合海洋生物學的專業知識、3D 打印和材料科學的最新技術，建構出一個適合世界各地不同海洋生物生活的人工棲息地。

香港科技園公司行政總裁黃克強表示，很高興能再次將「電梯募投比賽」帶到天際100現場。今次比賽吸引眾多參與者，充分展現香港越趨雄厚的創業家實力及世界級創科潛力，EPiC一星期的活動為創科人才打破地域界限，助他們更深人瞭解香港和大灣區蓬勃發展的市場，進一步提升創業技能，活動讓各地創新者與投資者深入交流，帶動全球創新技術與投資氛圍。

科技園投資總監黃賢敏表示，隨著ESG成為投資者關注的議題，因此主辦方首次在比賽中加入綠色科技及建築科技範疇。他續指，科技園公司將在11月8至12日舉行商業及投資配對活動「investment and Business Matching」，以及在11月12日舉行「investment Conference」，讓參加者可在這星期內全情投入於科技園公司締造的世界級創科生態圈。

記者：廖淑瑩