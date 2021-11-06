【恒大3333】傳被要求以個人財產還債　許家印身家到底有多厚？

恒大 （03333） 債務危機未除，外電此前報道，內地當局要求許家印動用個人財產來緩解恒大債務危機。本地傳媒此前報道，恒大主席許家印夫婦曾居住的香港山頂獨立屋抵押予銀行。《彭博》嘗試盤點許家印個人資產，看看還有甚麼資產可以幫恒大還債。

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擁山頂獨立屋、超級遊艇、公務飛機

除了山頂獨立屋，許家印持有一艘長達60米的遊艇。這艘超級遊艇名叫「Event」，目前停泊在香港黃金海岸游艇會碼頭上。報道指，許家印2016年通過開曼群島註冊公司Sky Great Ltd.購買了他的超級遊艇，數據提供商VesselsValue對其估值為4,510萬美元（3.5億港元）。SkyGreat的授權代表方家俊與恒大的授權代表同名，聯繫地址也為香港的中國恒大中心。

除了遊艇，恒大關聯公司至少擁有3架公務機：一架灣流、一架空客ACJ319和一架空客ACJ330。根據三大航空服務商的平均估值，其總價約為2.36億美元。

另外，彭博分析顯示，許家印關聯人士在香港山頂擁有兩棟豪宅，合計價值2.04億美元（15.9億元）。據悉，兩間獨立屋都是由新世界 （00017） 開發。

歷來派息收逾500億元

然而，要量化許家印的身家絕非易事。報道指出，許家印許多資產是通過公司和附屬公司交織而成的複雜網絡持有，這種操作可以掩蓋財富的真正所有者。不過，分析相信，單單是許家印所擁有的奢侈資產就足以支付恒大今年到期或處於寬限期內的逾4億美元債券利息。

彭博又嘗試盤點許家印歷來在恒大收取的股息，據統計，自恒大2009年在香港上市以來，許家印收取了超過70億美元（546億元）的派息，其中約33億美元（257.4億元）用於購買公司股份、債券和奢侈資產。然而其餘資金的最終去向依舊是個謎團。

彭博億萬富豪指數顯示，除現金和可剝離資產外，許家印持有的恒大及其恒大物業今年估值暴跌逾55%，目前約為30億美元。

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編輯：吳敏芳

