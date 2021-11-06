【IPO基石大戶】雪湖資本傳清盤一隻亞洲基金　港股持股今年表現如何？

▲ 雪湖資本傳清盤一隻亞洲基金 港股持股今年表現如何？

港股新股市場在今年下半年逐漸步入低谷，其後受內地監管大勢影響，新股氣氛陷入冰點。據外電報道指，雪湖資本正在清算旗下一隻亞洲基金，並計劃將重點放在中國市場。雪湖資本在港股新股熱潮下，曾經取得多隻熱門新股的基石投資者資格，當中包括融創服務 （01516） 、金科服務 （09666） 、稻草熊影業 （02125） 、心通醫療 （02160） 、康聖環球 （09960） 等，但不少股份至今已經跌穿招股價。

雪湖參與投資的新股年初至今表現如何？

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外電指清盤原因之一 或是持有大量美高梅中國股票

據外電報道指，雪湖資本的兩名投資組合經理Paul Kim和Yusuke Saito相繼辭職，意味著雪湖資本將停止在日本及韓國的投資，未來會將注意力放在中國市場。報道又引述知情人士指，雪湖的中國基金由年初至今已經下跌約20%，不過在10月份該基金回報上升16%。

雪湖資本在去年底及今年初，曾經多次在13元以上的價格買入美高梅中國 （02282） ，持股佔比一度上升至逾8%。不過，受疫情反復影響，美高梅中國股價在4月開始不斷下跌，直至周五（5日）收市報5.12元。

據報道指，雪湖資本近月越來越迫切希望出售美高梅中國的部分股份。根據披露權益數據，自今年6月起，雪湖曾數次出售美高梅中國少量股份，最新一次在9月27日，以每股5.883元均價，出售25萬股。

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去年底至今入股的多隻新股跌幅超五成

熱衷認購新股的投資者對雪湖資本亦不陌生。近年多隻物管股，以及未有營收的生物科技股在新股熱潮下均受到市場追捧，雪湖資本在多隻物管及生科股中均有參與基石投資，是新股IPO基石融資的常客。

以金科服務為例，翻查港交所披露權益，雪湖資本除是該股的基石投資者外，直至今年3月仍在增持金科服務，持股比例最高達12.28%。當中，在今年2月曾以80.1元均價，買入219.79萬股，涉及資金約1.76億元；同年1月以82.7元均價買入48.75萬股，涉及資金超過4030萬元。但自內房債務危機發酵以來，金科服務的股價由今年7月的75元，已經跌至周五（5日）收市的34.4元。

雪湖資本亦是今年初上市的明星新股稻草熊娛樂的主要股東，其在1月15日上市當日，以平均價9.27元，斥資逾8.2億，合共買入8849.7萬股，持股比例由6.98%（基石投資獲得的股份），增至20.33%。公司目前仍持有稻草熊娛樂15.99%的持股，不過稻草熊娛樂已經跌穿招股價，周五（5日）收報2.43元。

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傳雪湖資本在去年底曾入股恒大

另外，恒大集團 （03333） 在去年10月曾以16.5元配售總值約43億元的股份，有媒體曾報道，雪湖資本為當時認購的投資者之一。自內房債務危機出現後，恒大股價近期下跌至歷史地位，周五收市報2.3元，年初至今跌幅達84.4%。

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記者：梁安琪