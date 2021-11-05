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麥當勞四款全新鏡仔卡下周登場 今次到Ian、Jer同Alton 指定超值套餐升級大大啖組合即換鏡仔卡

理財智慧 18:10 2021/11/05

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剛過去的周三（3日）是MIRROR成軍三週年的大日子，麥當勞下週帶來全新四款鏡仔卡，三位新成員接力登場，陪您食香脆嫩滑又Juicy的麥炸雞，更送上早前MIRROR拍攝麥當勞廣告時的幕後花絮。

【MIRROR三周年】麥當勞員工超幸福 獲邀參與MIRROR三周年Party 近距離接觸最紅男團，詳見【下一頁


下週11月8日起，麥當勞App用戶可繼續憑不同指定電子優惠券以優惠價購買麥炸雞，並獲得隨機派發的全新四款鏡仔卡。全套16款鏡仔卡連續四星期分階段推出，每位成員各有一款成員專屬顏色的個人卡。下周將踏入第三週（11月8日起），將會有唱功擔當Ian和Jer、以及跳舞擔當Alton登場，加上全新推出的一款集合5位成員的團體卡，數量有限，送完即止。集齊16張鏡仔卡就能拼湊出一幅完整Q版自畫像拼圖「合照」。

麥當勞App限時換領鏡仔卡第三彈

    點擊圖片放大
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為了滿足這兩週不少「鏡粉」的訴求，下周麥當勞App增設全新「購買指定超值套餐加8元升級至大薯條及大大杯系列飲品連「鏡仔卡」(送完即止)」優惠券，只要品嚐指定超值套餐加8元升級均可獲得鏡仔卡一張。

 

【MIRROR成軍三周年】MIRROR人氣爆燈 ViuTV魯庭暉：MIRROR剛起步 還未到值得高興的時候，詳見【下一頁


而凡使用「80元歎麥炸雞二人派對超值套餐」優惠券，更可彈性選擇其他麥當勞經典漢堡飽，享受雙倍快樂，並獲隨機派發鏡仔卡兩張。

麥當勞App x MIRROR精選VALUE MONDAY電子優惠券（11月8日至11月14日）

    點擊圖片放大
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此外也設有「32元歎原味或蜜糖BBQ麥炸雞(2件)配飲品」、「35元 歎爆蒜麥炸雞(2件)配飲品」、「25元歎原味或蜜糖BBQ麥炸雞(1件)配士多啤梨蛋糕脆脆麥旋風」或全新「22元歎原味或蜜糖 BBQ麥炸雞(1件)配大大杯鹹檸檬無糖可口可樂」優惠。

 


早前MIRROR為麥當勞拍攝廣告，地點不但是之前拍攝「全民造星」的錄影工作室，令他們份外有感觸回憶，而且更讓他們有機會一同分享滋味美食，機會十分難得。

【玩樂優惠】立冬將至 海洋公園水上樂園推208元快閃門票優惠 較高位價460元大劈54%，詳見【下一頁


是次麥當勞決定為粉絲送上驚喜，絕密曝光MIRROR拍攝時的幕後花絮。面對金黃香脆、香氣逼人的麥炸雞，究竟他們可以在鏡頭前抵擋誘惑，成功完成拍攝嗎？就讓麥當勞帶領鏡粉走入拍攝現場，一睹MIRROR成員拍攝背後的開心感動時刻！絕密廣告拍攝幕後花絮會於11月6日起上載至麥當勞YouTube頻道，各位鏡粉可留意。

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記者：陳詠妍


 

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