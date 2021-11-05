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【音樂會】動植物公園150歲生日 康文署舉辦免費音樂會慶祝

理財智慧 17:55 2021/11/05

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​康樂及文化事務署將於本周六(6日)在香港動植物公園舉行150周年慶典啓動禮暨黃昏音樂會，以慶祝公園成立逾一個半世紀，並展現公園在「市中森 自然共生」新品牌主題下的嶄新形象。

1980至82年出生人士注意 11月19日起開始換身份證 1977、78或79年出生人士緊記本月18日換領 【下一頁

啓動禮暨黃昏音樂會將於下午4時30分至6時在香港動植物公園噴水池平台花園舉行。市民屆時可以欣賞音樂事務處的弦樂小組、中樂敲擊樂合奏、琵琶齊奏及薩克管（色士風）四重奏、青年合唱團獻唱、《聲夢傳奇》歌手演唱及沙畫藝術表演，而當日下午2至6時，動植物公園亦將舉辦多項慶祝活動，當中包括公園導賞活動、綠化及保育專題講座及攤位遊戲。

【展覽好去處】南豐紗廠舉行《土生洋相: 香港手工西裝發展史》 展出Anson Lo、Edan特製西裝 【下一頁

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是次活動費用全免，參加黃昏音樂會的市民可於下午3時30分入場，先到先得，額滿即止。觀眾可坐在舞台四周草地欣賞下午四時開始的多項表演，惟不准在場內飲食。場地將設入場人數上限，並會在需要時實施派籌及其他人流管理措施。所有入場人士須戴上口罩、量度體溫及掃描「安心出行」場所二維碼，並遵守《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）的規定，保持適當社交距離。而十二歲以下和六十五歲或以上的人士及使用「安心出行」有困難的殘疾人士可獲豁免使用「安心出行」，但須填寫表格登記其姓名、身分證明文件首四位數字或字母、聯絡電話和到訪日期及時間，並須於登記時按有關場所人員要求展示相關身分證明文件，以作核實，有關場所人員亦會致電核實聯絡電話。

 

150周年慶典啓動禮暨黃昏音樂會詳情：

日期：2021年11月6日（星期六）

時間：下午4時30分至6時

地點：香港動植物公園（噴水池平台花園）

 

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責任編輯：羅浩濂

公園 安心出行 慶典 康文署 遊戲 音樂 音樂會 歌手 表演 香港動植物公園

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