▲ 【90後存款】90後真的不想努力了嗎？佢地搵幾多又存幾多？

「姨姨我不想努力了」、「不想跪着，又不能站着，只好躺着」的「躺平」心態、「求包養」，相信大家總有聽過一兩句，今時今日工資水平普遍較以往上升，但卻越來越多年輕人不想努力了，年輕人覺得努力也不會讓生活改變多少，面臨經濟下滑、社會上流性低、資源分配不均、不想背房貸等原因，而事實真是如此嗎，90後今時今日究竟搵幾多又存幾多？

根據獵聘發布的《當代年輕職場人現狀洞察報告》顯示，今年1至8月間，中國90後中高端人士平均年薪介乎13萬元（人民幣，下同）左右，即平均每月薪金約為1.08萬元，按年升9.5%，而整體中高端人士今年首8個月年薪為18.13萬元。以2020年數據計，中國人均年收入為3萬元，當中有6億人每月收入僅1000元，相較之下，年輕人好像也處於社會中游位置。

近九成90後有儲蓄 一線城市為工作首選

資產數目方面，賺的多的他們也未必都是活在當下的月光族，報告指出，有87.1%的90後每月工資都有結餘，其中21.7%的90後有5萬元或以下的積蓄，53.4%有5至30萬元的積蓄，30至50萬積蓄的佔14.4%。而90後求職人數最多的城市大多為國內一線城市，頭五位依次為上海、北京、深圳、廣州、杭州，平均年薪分別為23.61萬、25.66萬、22.62萬、19.04萬及20.56萬。

工作文化方面，加班普遍已成常態。超過九成90後平均加班時間為1至3小時，近七成90後表示加班原因為工作量大，超過56%則歸究加班原因為職場內捲，逼於壓力而加班，似乎與「摸魚」的心態相反。

90後對於躺平言過於實

中國90後對於躺平的態度也都是言過於實。報告指有83.29%的90後表示曾幻想過自己躺平，但僅有5.08%的90後真正躺平，不過有68.36%的90後表示躺不平，但羨慕躺平的人。另外，躺平影響方面，58.93%的90後認為躺平後有時間好好思考，對未來進行更好規劃。

不少人都希望達到財富自由，提早退休，對90後理想退休年齡而言，有40%希望能在45至55歲退休，37.9%的則希望在55至60歲退休。

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編輯：曾樂詩