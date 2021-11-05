牛津研究指南亞裔體内常見基因 增新冠重症風險1倍

牛津大學一項研究發現，南亞裔人士體内常見的一種高危基因，會使他們患新冠肺炎重症及死亡的風險增加起碼一倍。研究人員認為，擁有這種高危基因的人士如接種疫苗，有助大幅降低感染新冠肺炎後重症及死亡的風險。

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根據《自然遺傳學》（Nature Genetics）刊登的研究結果，這款高危基因名為LZTFL1。研究人員結合人工智能及新分子技術，尋找出這款導致新冠重症及死亡風險增加的基因。

研究人員指，6成南亞裔人士擁有LZTFL1基因，而15%的白人擁有LZTFL1基因。據悉，分別有2%非洲加勒比人及1.8%東亞人擁有LZTFL基因。

研究人員推斷LZTFL基因破壞人體肺部的關鍵保護機制，使肺部細胞與冠狀病毒產生相互作用時，較難抵擋新冠病毒入侵。

負責率領研究的科學家戴維斯（Davies）表示，研究顯示高危基因沒有為所有人口帶來均等影響，指這項發現非常重要。

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戴維斯指包括年齡等多項因素，導致每個人的風險程度不同。他特別提到社經地位這項因素，或導致部分社區的疫情較嚴重。

但研究指出高危基因只是影響肺部而不包括免疫系統，因此高風險群體透過接種新冠疫苗，仍可加強免疫系統的防禦力。戴維斯表示人們雖無法改變基因，但研究反映擁有高危基因的人接種新冠疫苗受益最大。

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責任編輯：鄭錦玲