  • 26°C
香港時間 : 20211105日 (五) 17:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

牛津研究指南亞裔體内常見基因 增新冠重症風險1倍

環球社會熱點 17:30 2021/11/05

分享：

牛津大學一項研究發現，南亞裔人士體内常見的一種高危基因，會使他們患新冠肺炎重症及死亡的風險增加起碼一倍。研究人員認為，擁有這種高危基因的人士如接種疫苗，有助大幅降低感染新冠肺炎後重症及死亡的風險。

【新冠疫苗】紐約市派780元現金 為5至11歲兒童谷針 【下一頁】

根據《自然遺傳學》（Nature Genetics）刊登的研究結果，這款高危基因名為LZTFL1。研究人員結合人工智能及新分子技術，尋找出這款導致新冠重症及死亡風險增加的基因。

研究人員指，6成南亞裔人士擁有LZTFL1基因，而15%的白人擁有LZTFL1基因。據悉，分別有2%非洲加勒比人及1.8%東亞人擁有LZTFL基因。

研究人員推斷LZTFL基因破壞人體肺部的關鍵保護機制，使肺部細胞與冠狀病毒產生相互作用時，較難抵擋新冠病毒入侵。

負責率領研究的科學家戴維斯（Davies）表示，研究顯示高危基因沒有為所有人口帶來均等影響，指這項發現非常重要。

美國推企業強制接種 明年初打齊針或檢測 【下一頁】

戴維斯指包括年齡等多項因素，導致每個人的風險程度不同。他特別提到社經地位這項因素，或導致部分社區的疫情較嚴重。

但研究指出高危基因只是影響肺部而不包括免疫系統，因此高風險群體透過接種新冠疫苗，仍可加強免疫系統的防禦力。戴維斯表示人們雖無法改變基因，但研究反映擁有高危基因的人接種新冠疫苗受益最大。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

相關文章

【新冠疫苗】紐約市派780元現金 為5至11歲兒童谷針
今日
【新冠疫苗】紐約市派780元現金 為5至11歲兒童谷針
【新冠疫苗】美國推企業強制接種 明年初打齊針或檢測
今日
【新冠疫苗】美國推企業強制接種 明年初打齊針或檢測
英國批准使用默沙東抗新冠口服藥 成全球首國
今日
英國批准使用默沙東抗新冠口服藥 成全球首國
【新冠疫情】世衛恐歐洲疫情續升溫 或增50萬死
今日
【新冠疫情】世衛恐歐洲疫情續升溫 或增50萬死
【美國疫情】野鹿大規模感染 專家憂成病毒變種溫床
2021/11/04
【美國疫情】野鹿大規模感染 專家憂成病毒變種溫床

你可能感興趣

【新冠疫苗】紐約市派780元現金 為5至11歲兒童谷針
今日 16:38
【新冠疫苗】紐約市派780元現金 為5至11歲兒童谷針
【新冠疫苗】美國推企業強制接種 明年初打齊針或檢測
今日 12:08
【新冠疫苗】美國推企業強制接種 明年初打齊針或檢測
英國批准使用默沙東抗新冠口服藥 成全球首國
今日 11:32
英國批准使用默沙東抗新冠口服藥 成全球首國
疫情 傳染病 人口 疫苗 牛津大學 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月05日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（11月05日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月05日 時間17:00）
【美國疫情】野鹿大規模感染 專家憂成病毒變種溫床
【美國疫情】野鹿大規模感染 專家憂成病毒變種溫床
再點名馬斯克捐身家 世界糧食計劃署寫埋計劃書
再點名馬斯克捐身家 世界糧食計劃署寫埋計劃書
澳洲女童失蹤18日尋回 疑犯被揭一可疑舉動
澳洲女童失蹤18日尋回 疑犯被揭一可疑舉動
【移民澳洲】「避風港」政策出台 港人永居簽證門檻低（第二版）
【移民澳洲】「避風港」政策出台 港人永居簽證門檻低（第二版）
【英國疫情】再錄逾4萬宗確診 專家料本月見頂
【英國疫情】再錄逾4萬宗確診 專家料本月見頂
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款