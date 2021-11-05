【置業故事】孝順仔買私樓贈父親　千挑萬選終揀淘大花園　因開揚兼望到東九文化中心

樓價持續高企，不少父母都會資助子女買樓，但亦有人為了考順父母，買私樓予父親安居。利嘉閣鮑允中說，九龍灣淘大花園I座低層2室，實用面積約391平方呎，兩房間隔，外望將來東九文化中心樓景，原叫價660萬元，但業主見近期二手成交放緩，故調低叫價至640萬元，其後再減價至630萬元，才獲承接，實用呎價約16,113元。

鮑允中續指，買家為同區租客，打算自己出錢為父親尋覓安樂窩，由於上址有開揚景觀，加上可望到東九文化中心，故購入上述單位。

據悉，原業主於2009年7月以約192萬元購入上述單位，持貨約12年，現帳面賺約438萬元，物業期內升值約2.3倍。資料顯示，淘大花園本月累計2宗二手成交，平均實用呎價約16,614元，而屋苑現有約121個單位放售，叫價由530萬元至850萬元不等。

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