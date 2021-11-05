  • 25°C
香港時間 : 20211105日 (五) 19:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【置業故事】孝順仔買私樓贈父親　千挑萬選終揀淘大花園　因開揚兼望到東九文化中心

股樓投資 18:32 2021/11/05

分享：

樓價持續高企，不少父母都會資助子女買樓，但亦有人為了考順父母，買私樓予父親安居。利嘉閣鮑允中說，九龍灣淘大花園I座低層2室，實用面積約391平方呎，兩房間隔，外望將來東九文化中心樓景，原叫價660萬元，但業主見近期二手成交放緩，故調低叫價至640萬元，其後再減價至630萬元，才獲承接，實用呎價約16,113元。 

鮑允中續指，買家為同區租客，打算自己出錢為父親尋覓安樂窩，由於上址有開揚景觀，加上可望到東九文化中心，故購入上述單位。 

據悉，原業主於2009年7月以約192萬元購入上述單位，持貨約12年，現帳面賺約438萬元，物業期內升值約2.3倍。資料顯示，淘大花園本月累計2宗二手成交，平均實用呎價約16,614元，而屋苑現有約121個單位放售，叫價由530萬元至850萬元不等。 

延伸閱讀 #LYOS再加推50伙　鐵定周六賣220伙　疫苗抽獎得獎者可優先揀樓【下一頁

    點擊圖片放大
    +8
    +7

【iM會客室】美聯儲收水 科技股靠元宇宙領放

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 利嘉閣 淘大花園

上一篇文章

【點指宅宅@iM網欄】UPGRADE 你的ZOOM 角落

下一篇文章

【iM會客室】恆指24500能否靠穩？ 元宇宙可拯救科網股？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

世糧署再籲Elon Musk捐錢　稱數日內公布方案
世糧署再籲Elon Musk捐錢　稱數日內公布方案
【展覽好去處】南豐紗廠舉行《土生洋相: 香港手工西裝發展史》 展出Anson Lo、Edan特製西裝
【展覽好去處】南豐紗廠舉行《土生洋相: 香港手工西裝發展史》 展出Anson Lo、Edan特製西裝
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【買樓理財】年紀漸大　拒捱貴租租一世樓　即花410萬買屯門樓上車
【買樓理財】年紀漸大　拒捱貴租租一世樓　即花410萬買屯門樓上車
調查指逾4成港人有計劃移民 近6成擬於5年內離開 平均移民預算250萬港元
調查指逾4成港人有計劃移民 近6成擬於5年內離開 平均移民預算250萬港元
【秋天好去處】元朗「全新」度假營人均$460 3歲小朋友免費 有10款主題小屋「打卡」 一起在星空下BBQ
【秋天好去處】元朗「全新」度假營人均$460 3歲小朋友免費 有10款主題小屋「打卡」 一起在星空下BBQ
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款