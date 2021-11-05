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【內房危機】佳兆業擬出售深圳項目　傳潤地等央企國企有意接手舊改項目

股市 16:48 2021/11/05

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佳兆業擬處置深圳18個項目　傳潤地等央企有意接手舊改項目

繼恒大 （03333） 後，佳兆業 （01638） 的理財產品亦出現逾期兌付。《財聯社》引述知情人士指，華潤置地 （01109） 等央企國企正洽談介入佳兆業深圳部分舊改項目。據指，佳兆業擬處置深圳18個項目，分佈於南山、福田等區域，總價值約818億元（人民幣，下同）。

佳兆業知多啲

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據網上流傳一份佳兆業處置資產清單顯示，佳兆業擬出售18個位於深圳的項目，合共樓面面積為145萬平方米，相關項目總值818.2億元。據《南華早報》引述消息指，佳兆業計劃下月啟動出售有關項目，期望在明年底完成。

值得留意是，日前有消息指，深圳住建局今日召開專題會議，討論花樣年 （01777） 及佳兆業兩家房地產企業的流動性問題，佳兆業和花樣年亦會參加會議。

佳兆業系內共四間上市公司周五早上宣布暫停交易。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

相關文章：【內房危機】奧園健康：正與第三方洽售物管業務　奧園健康大瀉兩成半、奧園插一成

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港股 華潤置地（01109）

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