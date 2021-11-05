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【置業故事】原打算由屯門搬去九龍　因兩個原因放棄　終換購卓爾居

股樓投資 16:44 2021/11/05

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屯門樓價相對低企，加上可受惠日後北部都會區的發展，近期吸引不少上車客到區內搵寶，有區內業主原打算搬到九龍，但考慮到預算及升值潛力後，終決定原區換樓，成功以低市價購入卓爾居的三房單位。 

中原地產曾慧敬說，屯門卓爾居7座高層F室，實用面積709平方呎，三房套間隔，原叫價1,030萬元，終減價50萬元，以980萬元易手，實用呎價約13,822元，略低銀行估價。代理續說，買家為同區換樓客，原打算搬出九龍，覓盤後發現以相若價錢，入市選擇不多，只可買樓齡40至50年的舊樓，加上見北部都會區發展前景一片光明，最後決定原區換樓。 

資料顯示，原業主於2015年6月以702萬元買入單位，持貨6年，現賬面賺278萬元，物業期內升值40%。 

延伸閱讀 #LYOS再加推50伙　鐵定周六賣220伙　疫苗抽獎得獎者可優先揀樓【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 卓爾居 屯門 中原地產

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