【置業故事】原打算由屯門搬去九龍　因兩個原因放棄　終換購卓爾居

屯門樓價相對低企，加上可受惠日後北部都會區的發展，近期吸引不少上車客到區內搵寶，有區內業主原打算搬到九龍，但考慮到預算及升值潛力後，終決定原區換樓，成功以低市價購入卓爾居的三房單位。

中原地產曾慧敬說，屯門卓爾居7座高層F室，實用面積709平方呎，三房套間隔，原叫價1,030萬元，終減價50萬元，以980萬元易手，實用呎價約13,822元，略低銀行估價。代理續說，買家為同區換樓客，原打算搬出九龍，覓盤後發現以相若價錢，入市選擇不多，只可買樓齡40至50年的舊樓，加上見北部都會區發展前景一片光明，最後決定原區換樓。

資料顯示，原業主於2015年6月以702萬元買入單位，持貨6年，現賬面賺278萬元，物業期內升值40%。

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