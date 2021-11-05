【新冠疫苗】紐約市派780元現金 為5至11歲兒童谷針

美國疾控中心（CDC）早前批准5至11歲兒童接種輝瑞新冠肺炎疫苗，紐約市亦推出「谷針」措施。紐約市長白思豪周四（4日）宣布，每位已接種新冠疫苗的合資格兒童，將可獲發100美元（780港元）現金獎勵，讓他們能安全歡渡聖誕佳節。

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紐約市長白思豪（Bill de Blasio） 發表聲明，為當地5至11歲已接種輝瑞（Pfizer）疫苗的兒童提供100美元（780港元）現金獎勵。白思豪指，若兒童選擇在現時接種輝瑞疫苗，就可以在聖誕節前完全接種，希望100美元獎勵能提高兒童接種率，同時讓他們和家人有額外收入歡渡聖誕節。有關措施適用於紐約市營辦的疫苗中心。

此外，白思豪宣布，紐約市所有公立學校將於下周起，為5至11歲兒童舉辦疫苗接種日活動，估計每日涵蓋200間學校，每星期設立1,070個接種點。白思豪強調，接種疫苗最重要是確保兒童及家長安全。

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現時5至11歲兒童若接種新冠疫苗，必須得到父母或監護人在場陪同，並獲得家長口頭同意。白思豪補充指，父母或監護人亦可透過電話授權子女打針，方便家長無須親身前往及抽空出席接種日活動，以提高合資格兒童疫苗接種率。

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責任編輯：郭麗明