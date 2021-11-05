【中移動回A】 中移動A股IPO獲批 擬籌560億人民幣

中國移動（00941） 回A有新進展。中移動公布，人民幣股份發行的申請已獲中國證監會審核通過，將在上海交易所主板上市。中移動指，目前尚未收到中證監的書面核准文件，將在收到當局予以核准的正式文件後另行公告。

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若上市成功，據早前中移動揭露招股書顯示，計劃公開發行A股不超過9.65億股，即不超過本次發行後公司已發行股份總數的4.5%（行使超額配售選擇權之前），集資額560億元人民幣，將分別投入5G精品網路建設、雲端資源新型基礎設施建設、新一代資訊技術研發等五大專案。

市場預計中移動將成為近10年A股集資額最大的IPO，並將取代於8月「回A」上市的中國電信（00728）。

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記者：郭秀慧