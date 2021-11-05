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【疫市上升】HomeSquare首3季生意額錄得30%增長 斥200萬開設跨品牌網購平台

理財智慧 17:02 2021/11/05

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雖然本港疫情開始緩和以及政府推出電子消費券，以刺激市民消費，但零售業的市況仍未能反彈。不過，疫情改變了市民的消費習慣，日常生活更集中在家進行，令居家用品的需求增加。而一站式家居主題商場HomeSquare亦搶佔優勢，在今年首三季的生意額及整體人流較去年分別錄得30%及20%增長。

市民於綫上搜尋及瀏覽家具家品資訊漸趨頻繁，為提升及優化商場消費體驗，HomeSquare特意斥資200萬開設全港首個跨品牌「HomeSquare傢俬家品網購平台」，讓顧客在光臨HomeSquare前，安坐家中率先透過網站挑選合適產品和格價，較傳統的傢俬家品購物體驗更為快捷方便。

【展覽好去處】南豐紗廠舉行《土生洋相: 香港手工西裝發展史》 展出Anson Lo、Edan特製西裝 【下一頁

網購平台於11月1日正式上架，首階段雲集20個優質傢俬品牌超過300款傢俬家品。新鴻基地產代理有限公司租務部助理總經理許嘉雯表示，HomeSquare傢俬家品網購平台有望為租戶帶來額外8%生意額增長，而其獨特的「網上落單、商店取貨」銷售模式，不但能同時兼顧消費者對方便、體驗式消費的追求，更有助帶旺商場人流。許嘉雯相信此舉會為HomeSquare帶來雙位數人流增長，達致商場、商戶及顧客三贏局面。

【玩樂優惠】立冬將至 海洋公園水上樂園推208元快閃門票優惠 較高位價460元大劈54% 【下一頁

另外，為刺激消費，HomeSquare將以連串綫上綫下購物優惠作賣點，例如推出折扣優惠券、快閃及套裝優惠等，並聯合集團旗下積分奬賞計劃「The Point by SHKP」的共同推廣，透過綫上營銷帶動綫下實體店的消費，打破綫上綫下的分野。

綫上購物優惠：

於網上購物平台購物滿： 即送HomeSquare現金傢俬禮券
500元 50元現金禮券
1,500元 100元現金禮券
3,000元 200元現金禮券(100元傢俬現金禮券2張)，額外送3,000 The Point 會員積分

綫下購物優惠：

於HomeSquare家居商舖即日電子消費滿： 即可換領網購平台立減現金券
3,000元 50元現金券
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責任編輯：羅浩濂

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