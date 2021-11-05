  • 26°C
香港時間 : 20211105日 (五) 16:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
此為 hket App 限定文章
免費下載即享足本內容
在App開啟
立即掃描下載

【2021稅貸戰】稅貸息劈至1厘 虛銀推快閃限量優惠

16:17 2021/11/05

分享：

虛擬銀行眾安新推雙11優惠，稅貸一口價僅1厘，但至本月底止。

    點擊圖片放大
    +12
    +11

正當消費者準備為下周四（11月11日）的「雙11」作血拼，虛擬銀行眾安（ZA Bank）今天（11月5日）新推雙11優惠，稅貸一口價僅1厘，由現時至11月底止，首1,111人使用「Tax1111」優惠碼，借貸20萬元或以上可享此超低息。該行又指，若血拼者「搶唔到」，亦可使用其他優惠券享1.58厘，較牌面價的1.75厘低。

此外，滙豐（HSBC）正式公布「交稅萬應錢」計劃，貸息1.57厘，以貸款額150萬元及還款期12個月計，優惠截止為12月12日。若還款期縮短至9個月，相同條款的息率為1.54厘，6個月更低至1.46厘。

單以發鈔行比拼，渣打香港 （02888） 的稅季分期貸款最低1.18厘，為大行中最低，中銀香港 （02388） 則為1.6厘。

*逢交易日下午1時《石Sir午市閒談》與你談股論市*

滙豐稅貸息1.57厘  發鈔行中次低【下一頁

若計及財務公司及虛擬銀行等14間金融機構，眾安的快閃限量優惠息1厘，膺全城最低息，較殺價王大新 （02356） 的1.08厘低。緊接其後是渣打的1.18厘，華僑永亨信用財務則以1.28厘排第4；而星展及東亞 （00023） 齊以1.33厘，打入5甲平霸榜。

觀乎今年已發功的業界，扭盡六壬鬥搶「綠色炸彈」商機，至於以現金回贈較量，花旗銀行以4,000元為傳統銀行最高，滙豐為3,300元，渣打也有3,000元，恒生 （00011） 為2,000元，中銀香港則為700元。要是把財務公司計算在內，Aeon信貸財務以1萬元為最手爽，但其最低稅貸息為3.12厘，貴絕全城。

*逢交易日早上9時《ET開市直擊》市場專家為你分析市況，做好開市準備*

相關新聞：【2021稅貸戰】渣打稅貸息1.18厘 全城第2低

【2021稅貸戰】華僑永亨推稅貸息1.28厘

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

恒生銀行（00011） 星展銀行 大新銀行（02356） 東亞銀行（00023） 中銀香港（02388） 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 虛擬銀行 眾安銀行 稅務貸款

下一篇文章

【英鎊定存】英鎊定存最高12厘 賺息彌補鎊滙急跌
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】港元定存罕現快閃5.8厘破頂息 中小行紛加息搶存
【港元定存】港元定存罕現快閃5.8厘破頂息 中小行紛加息搶存
【滙豐獎賞錢】滙豐信用卡持有人將可「獎賞錢」兌換成「MTR分」　1元獎賞錢可兌換300MTR分（附教學）
【滙豐獎賞錢】滙豐信用卡持有人將可「獎賞錢」兌換成「MTR分」　1元獎賞錢可兌換300MTR分（附教學）
【內房危機】佳兆業理財產品兌付逾期、買家湧總部　郭英成：有能力償還、深圳監管傳周五約見佳兆業花樣年
【內房危機】佳兆業理財產品兌付逾期、買家湧總部　郭英成：有能力償還、深圳監管傳周五約見佳兆業花樣年
【議息結果】英央行意外維持利率不變　滙豐倫敦股價低3%
【議息結果】英央行意外維持利率不變　滙豐倫敦股價低3%
【港元存款】有間銀行推高息活期利率高達5.88厘　3個月賺超過5000元利息
【港元存款】有間銀行推高息活期利率高達5.88厘　3個月賺超過5000元利息
【人幣定存】人幣定存罕現13.88厘破頂息 大小行頻加息搶吸跨年錢
【人幣定存】人幣定存罕現13.88厘破頂息 大小行頻加息搶吸跨年錢
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款