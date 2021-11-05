【2021稅貸戰】稅貸息劈至1厘 虛銀推快閃限量優惠

▲ 虛擬銀行眾安新推雙11優惠，稅貸一口價僅1厘，但至本月底止。

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正當消費者準備為下周四（11月11日）的「雙11」作血拼，虛擬銀行眾安（ZA Bank）今天（11月5日）新推雙11優惠，稅貸一口價僅1厘，由現時至11月底止，首1,111人使用「Tax1111」優惠碼，借貸20萬元或以上可享此超低息。該行又指，若血拼者「搶唔到」，亦可使用其他優惠券享1.58厘，較牌面價的1.75厘低。

此外，滙豐（HSBC）正式公布「交稅萬應錢」計劃，貸息1.57厘，以貸款額150萬元及還款期12個月計，優惠截止為12月12日。若還款期縮短至9個月，相同條款的息率為1.54厘，6個月更低至1.46厘。

單以發鈔行比拼，渣打香港 （02888） 的稅季分期貸款最低1.18厘，為大行中最低，中銀香港 （02388） 則為1.6厘。

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滙豐稅貸息1.57厘 發鈔行中次低【下一頁】

若計及財務公司及虛擬銀行等14間金融機構，眾安的快閃限量優惠息1厘，膺全城最低息，較殺價王大新 （02356） 的1.08厘低。緊接其後是渣打的1.18厘，華僑永亨信用財務則以1.28厘排第4；而星展及東亞 （00023） 齊以1.33厘，打入5甲平霸榜。

觀乎今年已發功的業界，扭盡六壬鬥搶「綠色炸彈」商機，至於以現金回贈較量，花旗銀行以4,000元為傳統銀行最高，滙豐為3,300元，渣打也有3,000元，恒生 （00011） 為2,000元，中銀香港則為700元。要是把財務公司計算在內，Aeon信貸財務以1萬元為最手爽，但其最低稅貸息為3.12厘，貴絕全城。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源