【iPhone 13】非官方維修iPhone 13屏幕更困難　隨時犧牲Face ID功能

當手機故障時，很多人出於價格考量會選擇去非官方維修店舖，包括是蘋果（Apple）iPhone用戶。但最近有以解拆科技產品聞名的公司「iFixit」發布報告指，蘋果於iPhone 13手機屏幕底部加入微型芯片，若iPhone 13用戶更換了第三方屏幕，可能會面臨Face ID無法使用的狀況。

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報道中解釋，蘋果在iPhone 13加入微型芯片限制，需要使用小型微型控制器才能與屏幕進行配對，只有蘋果官方才擁有對應的軟件配對，如用戶更換第三方零件，有機會致Face ID失效。

雖然iFixit隨後表示已找出破解方法，惟當中「焊接」技術成本非常昂貴，並非每間維修店會願意投資，相信該措施會防止坊間大量使用非官方的零件維修iPhone。

事實上，蘋果過去也曾加強對電池限制，當用戶使用非官方零件，系統會彈出警告，將無法查看電池健康度。而蘋果官方的回應是，基於安全考量下，不希望用戶使用來歷不明的零件，造成設備風險。

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責任編輯：黃顯晴