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【英鎊定存】英鎊定存最高12厘 賺息彌補鎊滙急跌

16:01 2021/11/05

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南商及恒生早前齊勁加英鎊7天短存息兩厘，新息率報12厘，膺高息王。

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英倫銀行昨天（11月4日）爆冷拒加息，拖累滙豐 （00005） 及渣打香港 （02888） 今天（5日）急挫，單是滙豐便插水5%，一隻重磅股已連累恒指低開近百點。尚幸，港銀的英鎊定期存款息暫力保不變，早前一眾大小行已偷步調升定存息。

專家建議，對英鎊有需要者例如是BNO申請移民人士等，不妨趁鎊滙受壓而低吸，再趁高息伺機開立定存，博將來滙息雙賺，畢竟英倫銀行遲早上調政策利率，例如花旗預計英國明年上半年出手加息。

比拼大小行，大眾銀行近期全面調升短中長息，但新息率皆不足1厘。反觀早前中銀香港 （02388） 已搶閘驟加7天期年息1.2厘、至10厘大關，但仍不及南商與恒生 （00011） 重手，先前齊勁加兩厘，最新報12厘，膺雙冠王。

展望英鎊走向，華僑永亨經濟師認為，英倫銀行按兵不動，累英鎊大跌約1.3%，料未來兩周兌美元的高低位介乎1.34至1.36 ，兌港元的支持位為10.429 ，阻力區在10.585。花旗銀行回應本報查詢指，未來3個月料英鎊下試1.33，半年至1年更低見1.29，長線目標為1.32。

*重溫今早《ET開市直擊》黃偉豪（Ravi）為你分析市場形勢*【按此-附Time code】

英倫銀行意外不加息​​​​​​  滙豐大跌5%​【下一頁

誠然，網上保險商Blue日前有調查顯示，不少港人希望移民，但受訪者普遍憂慮儲備彈藥不足，專家教路，緊抓高息定存可作幫補。彭博引述分析，質疑英倫銀行的誠信，先前放風加息，如今卻搬龍門，且引述滙豐（HSBC）的經濟專家預料，明年2月英國加息0.15厘，及至8月再加0.25厘。利率期貨更顯示，英倫銀行下一次議息會議（12月16日）加息的概率達78%。

此外，南商早前回應推外幣高息的底蘊，由於現時港元及美元利率偏低，而兌換資金的定期存款推廣，較受有用款需要的客戶歡迎，該行因此特別加碼推廣，個人客戶憑港元兌換資金，可享7天優惠年息，起存金額更低至等值1,000港元，如旗下「倍高息定期存款」，可享7天英鎊短存12厘息，截止期剛延至今年底，惟每日額滿即止。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

花旗銀行 華僑永亨銀行 中銀香港（02388） 恒生銀行（00011） 南洋商業銀行 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 英鎊 定期存款 外幣定期存款

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