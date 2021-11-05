【買樓理財】業主賣樓趕移民　物業貶值逾兩成賣　3年帳面蝕573萬

港島半新盤再錄蝕讓，中原地產施長達說，北角柏蔚山1座中層F室，實用面積906平方呎，三房套房連工人套房間隔，望內園景及池景，原業主近日因移民緣故，決定以2,200萬元蝕賣單位，實用呎價約24,283元。

據了解，原業主於2018年6月以約2,773萬元一手購入單位，持貨3年，現帳面蝕約573萬元，物業期內貶值約21%。代理續說，現時柏蔚山約有100個二手單位放盤，三房最平叫價由2,090萬元起。

資料顯示，柏蔚山位於北角繼園街1號，由新世界（00017）負責發展，於2018年開始入伙，建有3座住宅大樓，提供611個單位，實用面積由519平方呎起，至最大3,136平方呎。

柏蔚山會所

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