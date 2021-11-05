【內房危機】世茂多隻境內債急挫逾20%　集團否認與陸家嘴信託談延期　將兌付兩債券利息

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【恒大3333】歐達禮：恒大事件不會是雷曼翻版 香港無系統性風險
世茂集團 （00813） 多隻境內債急挫逾20%，盤中一度觸發停牌，包括「19世茂G2」、「19世茂G1」、「20世茂G1」、「15世茂02」。世茂股價亦急挫，全日跌逾13%，報9.68元，成交5.73億元。
「15世茂02」跌25.8%，收報69元（人民幣，下同），「20世茂G1」跌24.8%，收報51.26元，「19世茂G2」跌21.2%，收報65元，「19世茂G1」跌20.4%，收報68.5元。
消息方面，此前內地網上傳出世茂與陸家嘴信託談延期，世茂澄清指，經內部摸排以及與陸家嘴信託確認，目前世茂集團與陸家嘴信託合作正常，過往從未有過逾期或面臨延期償付事項。
另外，世茂發公告指，將於11月11日兑付境內債「19世茂03」及「19世茂04」利息。「19世茂03」發行總額為9億元人民幣，票面利率為4.3厘，於2024年到期；「19世茂04」發行總額10億元人民幣，票面利率為4.8厘，於2026年到期。
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