日本死囚告政府 行刑當日先通知不人道

日本目前仍維持死刑，有兩名死囚入稟控告政府，指政府在死刑執行當日才作通知的做法不人道。兩名死囚的代表律師表示，他們要求政府改變這個做法並提供賠償。

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路透社報道，日本政府目前是以絞刑方式執行死刑。國際人權組織長期譴責日本當局在行刑前數小時才通知死囚，認為會為死囚帶來心理壓力。

有兩名死囚周四（4日）入稟大阪法院，指日本政府當日才通知執行死刑屬於非法行為，沒有提供時間讓死囚提出異議或上訴。他們要求當局改變做法及作出2,200萬日圓（約151萬港元）的賠償。

兩名死囚的代表律師指出，現時法律並無列明只能在行刑前數小時，告知死囚他們要面對死刑，稱上述做法實際上違反日本刑法。

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控方律師批評日本的做法落後，又表示：

死囚每日早上都活於恐懼中，以為當日就會是生命的最後一日，非常不人道。 （Death row prisoners live in fear every morning that that day will be their last. It's extremely inhumane.）

控方律師又指，日本政府雖然表示有關做法是為免死囚在處決前受到煎熬，但他認為外國死囚有充分時間思考生命終結及做好心理準備，指日本的做法有大問題。

日本法務省表示，全國目前有112人被判處死刑，但近兩年並無執行死刑。

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責任編輯：鄭錦玲