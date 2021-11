日本死囚告政府 行刑當日先通知不人道

日本目前仍維持死刑,有兩名死囚入稟控告政府,指政府在死刑執行當日才作通知的做法不人道。兩名死囚的代表律師表示,他們要求政府改變這個做法並提供賠償。

路透社報道,日本政府目前是以絞刑方式執行死刑。國際人權組織長期譴責日本當局在行刑前數小時才通知死囚,認為會為死囚帶來心理壓力。

有兩名死囚周四(4日)入稟大阪法院,指日本政府當日才通知執行死刑屬於非法行為,沒有提供時間讓死囚提出異議或上訴。他們要求當局改變做法及作出2,200萬日圓(約151萬港元)的賠償。

兩名死囚的代表律師指出,現時法律並無列明只能在行刑前數小時,告知死囚他們要面對死刑,稱上述做法實際上違反日本刑法。

控方律師批評日本的做法落後,又表示:

死囚每日早上都活於恐懼中,以為當日就會是生命的最後一日,非常不人道。

(Death row prisoners live in fear every morning that that day will be their last. It's extremely inhumane.)