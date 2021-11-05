▲ 【金融科技】陸金所計葵生：金融科技業或面臨整合 但市場發展勢頭仍良好

中國平安 （02318） 旗下金融科技公司陸金所（美：LU）聯席首席執行官計葵生出席「香港金融科技周2021」時表示，內地金融科技行業正邁向成熟，在監管水平及要求日漸提升的環境下，唯有持合資格牌照及資金充裕的企業才能取得成功，預期市場將進行整合，而香港將在內地金融科技發展中擔當重要角色。

計葵生認為，政策的調整是為了進一步完善金融科技行業的發展，為提升金融服務可得性等社會議題奠定新基礎。而反壟斷、數據安全、個人信息保護、促進共同富裕等議題長期以來都是社會與行業關注的焦點，至於受到廣泛關注的在金融科技領域發生的監管趨勢，已經持續了較長一段時間，並日趨成熟，步入穩定階段，多種因素正合力推進金融科技行業健康發展，同時規範競爭標準。

計葵生估計，在新的監管趨勢下，預計企業合規成本將會輕微上升，或主要被用於技術投資，以滿足相關要求。

計葵生提到，相信未來科技平台及傳統渠道之間會有更多合作，平台間的協同會進一步增強，為消費者創造更多便利，帶來更多選擇。因此，平台之間更需要促進合作以提供更優質的客戶服務，在這方面人工智能等科技應用必不可少。

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