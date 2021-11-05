  • 26°C
香港時間 : 20211105日 (五) 16:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【金融科技】陸金所計葵生：金融科技業或面臨整合　但市場發展勢頭仍良好

股市 15:52 2021/11/05

分享：

【金融科技】陸金所計葵生：金融科技業或面臨整合　但市場發展勢頭仍良好

中國平安 （02318） 旗下金融科技公司陸金所（美：LU）聯席首席執行官計葵生出席「香港金融科技周2021」時表示，內地金融科技行業正邁向成熟，在監管水平及要求日漸提升的環境下，唯有持合資格牌照及資金充裕的企業才能取得成功，預期市場將進行整合，而香港將在內地金融科技發展中擔當重要角色。

計葵生認為，政策的調整是為了進一步完善金融科技行業的發展，為提升金融服務可得性等社會議題奠定新基礎。而反壟斷、數據安全、個人信息保護、促進共同富裕等議題長期以來都是社會與行業關注的焦點，至於受到廣泛關注的在金融科技領域發生的監管趨勢，已經持續了較長一段時間，並日趨成熟，步入穩定階段，多種因素正合力推進金融科技行業健康發展，同時規範競爭標準。

計葵生估計，在新的監管趨勢下，預計企業合規成本將會輕微上升，或主要被用於技術投資，以滿足相關要求。

計葵生提到，相信未來科技平台及傳統渠道之間會有更多合作，平台間的協同會進一步增強，為消費者創造更多便利，帶來更多選擇。因此，平台之間更需要促進合作以提供更優質的客戶服務，在這方面人工智能等科技應用必不可少。

相關文章：

【開戶優惠】陸金所香港推迎新優惠　新客注資5萬元可獲1000元Apple Gift Card

【陸金所業績】陸金所第二季淨利潤按年增53%　盤後升一成

【美股動態】陸金所擬6個月內回購不超過3億美元股份 曾升逾5%

港股 金融服務 陸金所（美：LU） 中國平安（02318）

上一篇文章

【內房危機】世茂多隻境內債急挫逾20%　集團否認與陸家嘴信託談延期　將兌付兩債券利息

下一篇文章

【ET講股通】梁耀康：雙重夾擊（歡迎到本節目留言區即時交流）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美股走勢強可維持幾耐？看好美股欲加倉話你知有哪些好選擇
美股走勢強可維持幾耐？看好美股欲加倉話你知有哪些好選擇
【四叔李兆基】恒地李家傑：父親身體很好　對恒地投得地王「笑到見牙唔見眼」
【四叔李兆基】恒地李家傑：父親身體很好　對恒地投得地王「笑到見牙唔見眼」
【恒指夜期+ADR】滙豐阿里騰訊美團ADR齊低港3%　夜期瀉284點
【恒指夜期+ADR】滙豐阿里騰訊美團ADR齊低港3%　夜期瀉284點
【美股期貨】美股期貨個別發展　美債息率跌後輕微反彈、金價上升
【美股期貨】美股期貨個別發展　美債息率跌後輕微反彈、金價上升
【港股市況】恒指U盤前跌366點報24859點　 中石油跌5%、阿里巴巴跌逾3%（不斷更新）
【港股市況】恒指U盤前跌366點報24859點　 中石油跌5%、阿里巴巴跌逾3%（不斷更新）
【開市9點半】零售股憧憬中港通關有進展　滙豐倫敦股價急插、英央行意外不加息
【開市9點半】零售股憧憬中港通關有進展　滙豐倫敦股價急插、英央行意外不加息
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款