【內房危機】 系內4股停牌 傳出售資產還債 佳兆業變第二間恒大？

昨日（4日）爆出理財產品違約的佳兆業集團（01638），有媒體報道指，佳兆業正出售資產以籌集資金償還債務，包括未能兌付的財富產品及110億美元的美元債券。佳兆業集團聯同系內3家公司今早（5日）開市前宣布暫停股份買賣，表示等待刊發有關公司內幕消息的公告。

【新地王】 恒基地產508億元奪中環「新地王」【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

報道指，佳兆業將會出售手頭上位於深圳，總樓面達145萬平方米的18個發展項目，總值818.2億元人民幣，以解決眼前現金流緊張的危機。佳兆業集團、佳兆業健康（00876）、佳兆業美好（02168）及佳兆業資本（00936）停牌前分別報1.01元、0.097元、15.1元及0.46元。

同場加映﹕【iM會客室】美聯儲收水 科技股靠元宇宙領放

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧