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【內房危機】 系內4股停牌 傳出售資產還債 佳兆業變第二間恒大？

股樓投資 15:52 2021/11/05

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昨日（4日）爆出理財產品違約的佳兆業集團（01638），有媒體報道指，佳兆業正出售資產以籌集資金償還債務，包括未能兌付的財富產品及110億美元的美元債券。佳兆業集團聯同系內3家公司今早（5日）開市前宣布暫停股份買賣，表示等待刊發有關公司內幕消息的公告。

【新地王】 恒基地產508億元奪中環「新地王」【見下頁

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報道指，佳兆業將會出售手頭上位於深圳，總樓面達145萬平方米的18個發展項目，總值818.2億元人民幣，以解決眼前現金流緊張的危機。佳兆業集團、佳兆業健康（00876）、佳兆業美好（02168）及佳兆業資本（00936）停牌前分別報1.01元、0.097元、15.1元及0.46元。

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記者：郭秀慧

經濟 佳兆業集團（01638） 佳兆業資本（00936） 佳兆業健康（00876） 佳兆業美好（02168） 停牌 集資 深圳

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