【港元定存】港元定存7天速賺5千 大跌市變避險天堂

▲ 集友於11月開局玩突擊，推7天港元定存5.8厘快閃息，頓變高息王。

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11月開局首周，竟有多達8間大小行調整港元定期存款息，當中3減5加。先說減息，包括東亞 （00023） 及大新 （02356） 削短存息，富邦更撤高息優惠。相反，富融、建行亞洲及交銀香港加短存，招商永隆調升長息。最矚目的是，今年較鮮有以超高息搶存的集友，本周一（11月1日）突推快閃特惠息，7天短存享5.8厘，但優惠下周三（10日）截止。

集友罕有玩快閃作突擊，突推5.8厘破頂息，打破恒生 （00011） 於10月初新推的5.5厘，頓變冠絕全城息率。這家中資行提供特惠息的門檻為5萬元，但須把人民幣先作兌換；如以500萬元上限計，未扣除兌換差價，大戶可速賺約5,561元利息。專家指，憧憬下月起中港跨境局部通關，特首林鄭月娥更預告明年2月力爭擴大通關，市料中小行勇於搶存，早作備戰。況且，港股暫易跌難升，高息定期存款可力吸避險閒資。

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綜觀其他加息的各行中，招商永隆上調兩年期定存0.25厘、至0.8厘，建行亞洲與交銀香港齊加3個月年息。而檢視本周高息榜，僅3個月期呈大執位，因富邦剛把3.28厘下架，令工銀亞洲的3厘晉級冠軍，惟富邦另有1厘之選，跟花旗看齊而並列亞軍。

至於建行亞洲調升3個月年息0.1厘，新報0.75厘，僅能位列第4，跟滙立（WeLab Bank）相同，卻不敵另一虛擬銀行。港交所 （00388） 及騰訊 （00700） 有份的虛銀富融（Fusion Bank），今天（5日）微升0.05厘、至0.8厘，重返三甲之列。

参考今天港元1個月拆息僅0.06厘，反映銀行資金成本的3個月拆息亦不足0.16厘，持續處於低位。中信銀行（國際）首席經濟師卓亮回應本報查詢指，料聯儲局最快明年第三季才開始加息。事實上，美國在收緊貨幣政策方面，相信將落後於部分發達經濟體，如新西蘭、英國及加拿大等，因此儲局削減買債對美元的支持有限，相信年內美滙指數的高低位介乎92.4至94.6，今年底目標93.4。

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此外，卓亮又說，在美國正式加息前，料港元拆息繼續低企。1個月拆息預計維持在0.1厘或以下，3個月拆息低於0.2厘。花旗銀行回應本報查詢表示，將美國首次加息25點子的基本預測，從明年12月提前至明年6月。隨後按季度加息，這意味着2022年加息3次。

花旗發言人解釋，預計美國高企的通脹，將導致聯儲局官員在明年1月將每月150億美元的縮減買債步伐，加快至每月200億至300億美元，為加息打開更早窗口。惟專家普遍料即使美國提速加息，基於滯後效應，本港亦乏條件跟加。

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特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源