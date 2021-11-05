【ET講股通】梁耀康：雙重夾擊（節目重溫-附Time code）（第二版︰加入文字內容）

恒指午後續跌，現跌幅擴大至超過400點，低見24724點。舜宇 （02382） 股價逆市升並突破100天線，現升逾6%報225.8元，盤中高見227元，創1個月高。港股走勢點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）為你分析。

Time code：

00：00 - 港股市況速報

00：54 - 內房債務危機困擾港股 佳兆業系內股份停牌＋奧園賣資產撲水

05：55 - 滙豐 （00005） 跌半成累大市下跌 可以趁低吸？

08：00 - 內需股逆市靠穩 海底撈 （06862） 值得留意

09：25 - 市場關注「元宇宙」 舜宇 （02382） 也受惠？

12：55 - 下周焦點：「六中全會」＋「騰訊業績」

13：18 - 觀眾問股：中石油 （00857） vs中石化 （00386） 哪隻較佳？

15：33 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 前景點睇

17：38 - 觀眾問股：領展 （00823） 停牌點算？

19：53 - 觀眾問股：福萊特玻璃 （06865） 前景點睇

22：35 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 現價可入嗎？

26：38 - 觀眾問股：大唐新能源 （01798） 前景點睇

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恒指全日收報24870點，跌354點，大市總成交1,283億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股即市一度失守24800點，有機會下試24500點，惟沽壓未算重，未宜一面倒看淡，觀望下周內地六中全會、騰訊 （00700） 放榜。

大市表現令人失望，主因受雙重夾擊：

一、內房債務危機再起，佳兆業 （01638） 系全綫停牌，因理財產品違約，拖累內房板塊全綫下跌；奧園 （03883） 系洽售物管業務，股價跌幅尤其顯著。較穩健的龍湖 （00960） ，早前失守上升軌，理應走貨止蝕。若鍾情內房股的話，首選仍為龍湖、華潤置地 （01109） ，惟只宜小注怡情。受內房拖累，內銀股偏軟。

二、滙豐控股 （00005） 捱沽，一度挫逾5%，收市跌3.6%至45.45元，為拖累指數元凶。英倫銀行意外不加息，不利滙豐、渣打 （02888） 收入前景。

內需消費股受捧，隨着內地新增感染人數減少，海底撈 （06862） 反彈5.5%至21.05元。普拉達 （01913） 升3.2%至50.3元。炒作「元宇宙」概念，舜宇光學 （02382） 升3.9%至221.2元，目標看240元，失守上升軌或200元止蝕。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中石油、阿里巴巴、領展、福萊特、比亞迪、大唐新能源︰立即觀看】

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