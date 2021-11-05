【ET講股通】梁耀康：雙重夾擊（歡迎到本節目留言區即時交流） 股市 15:40 2021/11/05 分享： 恒指午後續跌，現跌幅擴大至超過400點，低見24724點。舜宇 （02382） 股價逆市升並突破100天線，現升逾6%報225.8元，盤中高見227元，創1個月高。港股走勢點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）為你分析。 立即到本節目留言區即時交流：https：//video.hket.com/video/3099848/ 欄名 : ET講股通 最新專欄文章 更多 【ET講股通】梁耀康：悶局待破（附time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/04 【ET講股通】梁耀康：悶局待破（附time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜：考驗時刻（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/03 【ET講股通】孫運喜：考驗時刻（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】孫運喜：反彈乏力（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/02 【ET講股通】孫運喜：反彈乏力（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：港股又要跌？（歡迎到本節目留言區即時交流）（第二版︰加入文字內容） 2021/11/01 【ET講股通】梁耀康：港股又要跌？（歡迎到本節目留言區即時交流）（第二版︰加入文字內容） 【ET講股通】梁耀康：假如歷史重演應點部署？（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 2021/10/29 【ET講股通】梁耀康：假如歷史重演應點部署？（附Time code）（第二版︰加入文字內容） 恒生指數 港股