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【ET講股通】梁耀康：雙重夾擊（歡迎到本節目留言區即時交流）

股市 15:40 2021/11/05

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恒指午後續跌，現跌幅擴大至超過400點，低見24724點。舜宇  （02382）  股價逆市升並突破100天線，現升逾6%報225.8元，盤中高見227元，創1個月高。港股走勢點睇？獨立股評人梁耀康（Dave）為你分析。

立即到本節目留言區即時交流：https：//video.hket.com/video/3099848/

欄名 : ET講股通

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