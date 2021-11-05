  • 26°C
香港時間 : 20211105日 (五) 17:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

1980至82年出生人士注意 11月19日起開始換身份證 1977、78或79年出生人士緊記本月18日換領

理財智慧 16:53 2021/11/05

分享：

入境事務處宣布，1980、1981、1982年出生的香港居民須於11月19日至明年1月18日到智能身份證換領中心辦理換領新智能身份證手續。

換證安排適用於全港市民，不論是永久性居民或在本港就業、投資、居留或求學的非永久性居民，均須在指明期限內前往換證中心辦理換證手續。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

【樓市熱話】買樓準備簽約 因業主一句「風水好 我要求加價！」 買家頓失方寸，詳見【下一頁

合資格申請人可登入網站、使用入境處流動應用程式或致電24小時熱線2121 1234預約辦證。
入境處也表示，特別設有關愛安排，合資格申請人可攜同最多兩名65歲或以上親友和最多兩名殘疾人士一同換證。

至於1977、1978或1979年出生的人士，他們的換證限期將於今年11月18日完結，仍未辦理換證手續的人士請盡早預約辦理，合資格的香港市民若於換證限期內不在香港，可在返港後30天內補辦換證手續。

【小新迷注意】譚仔三哥 X 蠟筆小新 推4款限量精品 由即日至12月31日換購，詳見【下一頁

【玩樂優惠】立冬將至 海洋公園水上樂園推208元快閃門票優惠 較高位價460元大劈54%，詳見【下一頁

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍

就業 入境處 香港身份證

上一篇文章

【疫市上升】HomeSquare首3季生意額錄得30%增長 斥200萬開設跨品牌網購平台

下一篇文章

【置業故事】原打算由屯門搬去九龍　因兩個原因放棄　終換購卓爾居
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【買樓理財】年紀漸大　拒捱貴租租一世樓　即花410萬買屯門樓上車
【買樓理財】年紀漸大　拒捱貴租租一世樓　即花410萬買屯門樓上車
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
【著數優惠】（附教學）港鐵商場派2萬份電子優惠券 每用戶最多可領共900元優惠 11月8日準時入MTR Mobile APP搶
調查指逾4成港人有計劃移民 近6成擬於5年內離開 平均移民預算250萬港元
調查指逾4成港人有計劃移民 近6成擬於5年內離開 平均移民預算250萬港元
【秋天好去處】元朗「全新」度假營人均$460 3歲小朋友免費 有10款主題小屋「打卡」 一起在星空下BBQ
【秋天好去處】元朗「全新」度假營人均$460 3歲小朋友免費 有10款主題小屋「打卡」 一起在星空下BBQ
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
【理財智慧】咩情況可拎番強積金？一文看清要去邊宣誓同需要表格
被叫捐2％身家救飢荒　Elon Musk：說清楚解決方法即刻捐錢
被叫捐2％身家救飢荒　Elon Musk：說清楚解決方法即刻捐錢
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款