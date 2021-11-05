1980至82年出生人士注意 11月19日起開始換身份證 1977、78或79年出生人士緊記本月18日換領

入境事務處宣布，1980、1981、1982年出生的香港居民須於11月19日至明年1月18日到智能身份證換領中心辦理換領新智能身份證手續。

換證安排適用於全港市民，不論是永久性居民或在本港就業、投資、居留或求學的非永久性居民，均須在指明期限內前往換證中心辦理換證手續。

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合資格申請人可登入網站、使用入境處流動應用程式或致電24小時熱線2121 1234預約辦證。

入境處也表示，特別設有關愛安排，合資格申請人可攜同最多兩名65歲或以上親友和最多兩名殘疾人士一同換證。

至於1977、1978或1979年出生的人士，他們的換證限期將於今年11月18日完結，仍未辦理換證手續的人士請盡早預約辦理，合資格的香港市民若於換證限期內不在香港，可在返港後30天內補辦換證手續。

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記者：陳詠妍