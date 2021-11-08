PolyU SPEED 獲研究資助局撥款港幣820萬元資助12個項目　拓展更多研究領域

大學教育資助委員會研究資助局（RGC）2021/22年度「本地自資學位界別競逐研究資助計劃」公布撥款結果，理大專業進修學院（PolyU SPEED）獲批12個研究項目，數目創下學院歷年之冠，資助額合共約港幣820萬元，肯定了學院的研究實力及教員的研究熱忱。

十二個獲資助的研究項目為期一至三年，涵蓋熱門領域，例如綠色能源、環境科學、材料科學、機器科學、市場學、營商策略、人文及社會科學、語文及文學等範疇。理大專業及持續教育學院（CPCE）副院長（研究）及PolyU SPEED教授梁振華對此成績感到滿意。梁教授說：「2021/22年度，研究資助局「本地自資學位界別競逐研究資助計劃」的撥款總額較上一年減少高達百分之二十五，而PolyU SPEED的成績仍能保持與去年相若，反映學院的研究項目質素始終如一。」

教研並重 推動跨院校協作

另外，梁教授指出，近年學院的研究風氣日益濃厚，本年度獲RGC「教員發展計劃」資助的11個項目，四個學部（工商及款待業管理學部；語文及傳意學部；科技、工程及健康學部；社會科學、人文及設計學部）的教員都有積極參與，五位教員更在過去三年兩度獲RGC撥款支持其研究項目。而在RGC「跨院校發展計劃」中，PolyU SPEED亦獲撥款逾港幣37萬元，與內地西南財經大學、澳門城市大學及香港教育大學推行協作項目：「人工智能（AI）在粵港澳大灣區（GBA）智能旅遊中的研究方向和應用」，充分體現學院教研並重的精神及推動跨院校協作的努力。

善用研究成果 貢獻社會



梁教授續稱，隨著CPCE研究事務處及多個研究中心的成立，包括老齡化和醫療管理研究中心；社會及環境會計研究中心；“先進設計、材料及製造科技＂科研中心；“綠色能源、交通運輸及建築＂科硏中心，以及CPCE學與教硏究中心，可以培訓更多不同範疇的科研人才，亦為教員提供充足的資源，拓展更多領域的嶄新及具影響力的研究。「我們期望藉著努力研究，一方面將成果應用於提升教學成效，讓學生汲取最新知識；另一方面用於貢獻社會，推動經濟和社會的發展，有利民生。」



PolyU SPEED院長羅文強博士指，包括本年度的新項目在內，學院現正進行的RGC及其他校外資助研究項目多達32個。他相信這些研究和學術活動有助教員發揮潛能，緊貼專業領域的最新知識，並將研究成果融入學院優質的專業課程內，達到教研相長。



展望未來，梁教授希望能夠成立多一至兩間新的研究中心，以研究環保議題，回應社會訴求。

各項獲撥款研究項目撮錄如下：

教員發展計劃

（資料由客戶提供）