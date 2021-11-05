PolyU SPEED學位課程獲英國特許市務學會（CIM）認可　市場營銷（榮譽）文學士組合課程學生可獲CIM部分考試豁免

香港理工大學專業進修學院（PolyU SPEED）欣然宣布市場營銷（榮譽）文學士組合課程轄下三項課程最近獲英國特許市務學會（CIM）認可，可獲豁免部分考試，以取得CIM學歷：

• 市場營銷及數碼策略（榮譽）文學士

• 市場營銷及公共關係（榮譽）文學士

• 市場營銷管理（榮譽）文學士

PolyU SPEED開辦30多項全日制及兼讀制榮譽學士學位銜接課程，與擁有來自逾百個國家合共20,000多位會員的CIM建立緊密夥伴關係。修讀上述三項課程的PolyU SPEED學生除了畢業時可獲頒授理大審批的學位外， 亦可以較短時間考取廣受行業認可的CIM學歷。

PolyU SPEED院長羅文強博士說：「PolyU SPEED市場學相關課程的內容設計符合CIM所訂的學習成果，確保達到行業的要求。我們期望能夠與CIM加強合作，幫助學生及畢業生取得市場營銷及商業方面的專業認可，並在他們所屬意的領域中作專業發展。」

以快捷途徑完成CIM課程

CIM 學習者夥伴關係經理Maureen Wincott女士說：「我們十分高興能與PolyU SPEED維持夥伴關係。從現在起，學生只須通過一個單元考試，便可完成CIM專業市場營銷或專業數碼市場營銷證書課程，或只須通過兩個單元考試，便可完成CIM專業市場營銷或專業數碼市場營銷文憑課程，有助學生投身市場營銷行業及促進事業發展。」

如欲了解更多，請瀏覽：

CIM網址： www.cim.co.uk/accredited-degree and

PolyU SPEED網址：https://speed-polyu.edu.hk/programme/polyuspeedawards



（資料由客戶提供）