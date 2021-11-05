【電動車】小鵬汽車據報轉變門店銷售方式　開放區域內共享客戶信息

▲ 小鵬汽車據報開放區域內共享客戶信息

小鵬汽車 （09868） 連續兩個月單月銷售過萬，據內媒報道 ，小鵬汽車近期開始優化銷售模式，由原本的銷售門店各自為政，轉為相近區域門店共享客戶的聯繫資料，以方便潛在的客戶能夠與小鵬汽車就近的銷售點聯絡。

據《新浪》報道指，小鵬汽車於日前改變銷售方式，把銷售線索店內共享，改為區域共享，以促成更多的交易，衝擊公司此前提出的1.5萬輛月交付目標。小鵬汽車對此表示不予回應。

據報道引述小鵬汽車門店銷售指，由10月開始，很多門店的銷售線索可以分享給區域其他的門店，如一個潛在客戶在北京朝陽區的一間門店看車，只要留下聯繫方式，北京丰台區的門店也可以聯繫他，以前是不行的。

不過，報道又指，有潛在客戶因而受到困擾，曾同時接到多間門店聯絡，感覺安排比較混亂。

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記者：梁安琪