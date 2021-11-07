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【機械人】解決人手荒　日本FamilyMart利用AI機械人為飲品補貨

科技 12:00 2021/11/07

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日本便利店經常面對人手不足的情況，全家便利店（FamilyMart）為了解決此情況，就與日本初創合作引入人工智能（AI）機械人，根據時間和季節預測銷售情況，為店內飲品進行補貨，同時減輕員工的負擔。

全家便利店使用由Telexistence研發的機械人處理店內工作，其使用人工智能（AI）技術來判斷需要補充的飲品。機械人約30秒可擺放1樽飲品，並且代替人類每天工作10小時，該公司亦正考慮在其他店舖使用該AI機械人。

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除了全家便利店，日本的百貨公司亦積極將科技融入業務中，例如AEON旗下超市連鎖品牌Daiei，就於今年9月開設無人店。其透過店內天花板上安裝的AI鏡頭，可以精準識辨購物行為和產品資訊。

當消費者從貨架上取下商品，將被自動添加至虛擬購物車。而放回貨架的商品則可同步移除，實時掌握購買物品。

【日本經濟】日本10月份PMI連續9個月擴大至53.2 豐田汽車集團旗下5家公司轉虧為盈

記者：廖淑瑩

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