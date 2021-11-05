▲ 【NFT】麥當勞美國推經典漢堡McRib NFT 全球限量10份

麥當勞繼續密密大搞NFT（非同質化代幣）項目，近日美國麥當勞宣布，為慶祝推出三文治McRib 40週年，將會推出限量版McRib NFT。

麥當勞表示，18歲以上的美國顧客只要在11月1日至7日間，在Twitter 追蹤 @McDonalds 並且轉發幸運抽獎邀請函推文，就有中獎的機會。麥當勞將在11月12日選出10位幸運粉絲，發送專屬的 McRib NFT 作爲他們的私人珍藏。

現時該Twitter 貼文獲超過10萬次轉發，被提及超過1萬次。據麥當勞透露，每份NFT獎品估計零售價值（Approximate Retail Value）為20美元，中獎幸運兒必須擁有能夠在以太坊進行交易的加密貨幣錢包才能收取McRib NFT 。

今次並非麥當勞首次進軍NFT，上月麥當勞中國總部在上海龍騰大道2121號巨無霸魔方正式啟用，當時麥當勞邀請員工將自己的照片上傳至合作方cocafe咖菲科技的平台上，藝術家從照片中提取代表麥當勞中國品牌精神的八大元素：熱愛、潮流、科技，以及服務、包容、誠信、社區、家庭，把這些照片轉化為NFT創意作品。

最終，員工和公司共同完成的「巨無霸魔方」NFT創意作品限量發行188份，透在高性能公鏈Conflux上完成鑄造，以企業的名義贈予員工，並在線下活動中公佈贈予機制。

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