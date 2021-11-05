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英國初創推「電動車尿袋」　體積僅行李箱大小

科技 17:42 2021/11/05

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為了讓電動車駕駛人士更方便地使用充電服務，英國初創公司ZipCharge宣布，將推出體積大小與行李箱相若的電動車流動充電器「ZipCharge Go」 ，讓用家放在電動車内，隨時使用。

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據外媒《Engadget》報道指，ZipCharge Go重50磅，底部亦設有車輪和伸縮手柄，讓用家能方便地推動，並為電動車充電。

官方資料顯示，ZipCharge Go將會設有兩個電池容量的版本，分別為 4kWh 及 8kWh。前者為電動車充電30分鐘後，可提供達20英里（約 32.2 公里）續航力。而更高容量的版本則能夠提供 40 英里（約 64.4 公里）續航。

官方表示，該電動車流動充電器支援Type 2充電插頭，用家另可使用ZipCharge Go的應用程式，控制及監控其流動充電器。

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據悉， 該產品將在2022年第四季才會推出。該企暫未公布官方售價，但預計會提供出租版本，以約 49 英磅（約510港元）月費出租。

責任編輯：何子澄
 

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