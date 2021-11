梅根想從政？遊説美參議員推有薪家庭假

哈里王子與夫人梅根去年脫離英國王室,隨即移居美國加州。外媒報道,一向熱心社會事務的梅根早前致電美國參議員,於電話中自稱為公爵夫人,希望遊説參議員推動有薪家庭假。

無畀英女王點名讚 哈里梅根即宣傳環保成就 【下一頁】

美國政治新聞網站《Politico》報道,紐約州民主黨參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)正推動將有薪家庭假納入社會支出法案,並向梅根(Meghan Markle)提供部分參議員的私人電話,希望梅根協助遊説他們支持上述措施。

據悉,梅根致電共和黨西弗吉尼亞州參議員卡皮托(Shelley Capito)和緬因州參議員柯林斯(Susan Collins)。

卡皮托表示她正在駕駛時,突然收到一個無來電顯示的電話,當時一度以為是另一名參議員的來電。她接起電話後,對方詢問她是否卡皮托。

卡皮托回答是之後,來電者就表示:

我係薩塞克斯公爵夫人梅根。

(This is Meghan, the Duchess of Sussex.)