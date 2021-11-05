梅根想從政？遊説美參議員推有薪家庭假

哈里王子與夫人梅根去年脫離英國王室，隨即移居美國加州。外媒報道，一向熱心社會事務的梅根早前致電美國參議員，於電話中自稱為公爵夫人，希望遊説參議員推動有薪家庭假。

無畀英女王點名讚 哈里梅根即宣傳環保成就 【下一頁】

美國政治新聞網站《Politico》報道，紐約州民主黨參議員陸天娜（Kirsten Gillibrand）正推動將有薪家庭假納入社會支出法案，並向梅根（Meghan Markle）提供部分參議員的私人電話，希望梅根協助遊説他們支持上述措施。

據悉，梅根致電共和黨西弗吉尼亞州參議員卡皮托（Shelley Capito）和緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）。

卡皮托表示她正在駕駛時，突然收到一個無來電顯示的電話，當時一度以為是另一名參議員的來電。她接起電話後，對方詢問她是否卡皮托。

卡皮托回答是之後，來電者就表示：

我係薩塞克斯公爵夫人梅根。 （This is Meghan, the Duchess of Sussex.）

而柯林斯表示她很高興與梅根交談，但對緬因州人說的事情會更感興趣。她認為梅根致電其私人電話，並介紹自己是公爵夫人這一點有些諷刺。

貝索斯坐私人飛機到場 環保人士轟虛偽 【下一頁】

陸天娜透露梅根希望成為長期有薪家庭假工作組成員。而梅根上月也以公爵夫人身份去信民主黨眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）及參議院多數黨領袖舒默（Charles Schumer）。

梅根於信中形容自己作為一個媽媽，看到疫情期間有大量母親要辭職留家照顧子女等家人，希望推動有薪家庭假。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲