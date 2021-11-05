【潛力股精選】李偉傑：GX中國電車（02845）

隨減碳大趨勢，內地大力推動電動車市場，電動車板塊近日大熱造好，獨立股評人李偉傑看好市場，建議投資者可買入GX中國電車（02845）。GX中國電車（02845）包含大家熟悉的比亞迪（01211），中長綫可看俏，立即點擊收看／收聽策略分析。

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00:00 - 港股市況速報

00:48 - 恒指失守50天線 內房、內銀齊跌減投資慾

02:17 - 下周六中全會留意利好消息 估計環保、電力股理想

03:15 - 內房股「痛苦期」 中海外（00688）、華地（01109）或有拼購機會

05:29 - 加息概念股分析：匯控（00005）、渣打（02888）短期調整

07:51 - 友邦保險（01299）反彈 受惠通關消息

08:36 - 股票推介：GX中國電車（02845）

10:19 - 港股早市速報

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