【遊戲熱話】 比Switch OLED主機更難買？Switch N64無線手掣將持續缺貨至明年

▲ Nintendo推出一款經典Nintendo 64遊戲手掣或持續缺貨至2022年。

上月任天堂（Nintendo）推出新版Switch OLED遊戲主機，其後迅速在日本、內地等掀起購買熱潮。不過最近有消息指，Nintendo推出的一款經典Nintendo 64遊戲手掣更加搶手，或持續缺貨至2022年。

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受到不少玩家追捧的Nintendo 64無線手掣，設計以經典N64遊戲主機手掣作為藍本，主打懷舊風格。早前Nintendo Switch Online + Expansion Pack服務計劃加入一系列N64及SEGA 16-Bit 主機遊戲，包括《超級瑪利歐兄弟64》、《瑪利歐賽車64》、《薩爾達傳說：時之笛》等遊戲，從而增加不少玩家購買N64無線手掣的意慾。

據Nintendo美國官方線上商店顯示，目前Nintendo 64無線手掣持續缺貨，更需要在2022年才能提供庫存。另外，英國及加拿大的官方線上商店也同樣顯示該產品缺貨。官方也指出，Nintendo 64手掣最快要到2022年才補貨。

責任編輯：李寶如