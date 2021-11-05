  • 26°C
香港時間 : 20211105日 (五) 16:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲熱話】 比Switch OLED主機更難買？Switch N64無線手掣將持續缺貨至明年

科技 15:30 2021/11/05

分享：

Nintendo推出一款經典Nintendo 64遊戲手掣或持續缺貨至2022年。

上月任天堂（Nintendo）推出新版Switch OLED遊戲主機，其後迅速在日本、內地等掀起購買熱潮。不過最近有消息指，Nintendo推出的一款經典Nintendo 64遊戲手掣更加搶手，或持續缺貨至2022年。

＜＜Epic宣佈《Fortnite》下周一撤出中國市場　疑受遊戲限制措施影響

＜＜【遊戲熱話】Niantic《哈利波特：巫師聯盟》AR遊戲將於12月下架　明年1月底正式停運

受到不少玩家追捧的Nintendo 64無線手掣，設計以經典N64遊戲主機手掣作為藍本，主打懷舊風格。早前Nintendo Switch Online + Expansion Pack服務計劃加入一系列N64及SEGA 16-Bit 主機遊戲，包括《超級瑪利歐兄弟64》、《瑪利歐賽車64》、《薩爾達傳說：時之笛》等遊戲，從而增加不少玩家購買N64無線手掣的意慾。

據Nintendo美國官方線上商店顯示，目前Nintendo 64無線手掣持續缺貨，更需要在2022年才能提供庫存。另外，英國及加拿大的官方線上商店也同樣顯示該產品缺貨。官方也指出，Nintendo 64手掣最快要到2022年才補貨。

責任編輯：李寶如

相關文章

【元宇宙】對撼Facebook？微軟將於Microsoft Teams、Xbox遊戲平台加入元宇宙元素
2021/11/03
【元宇宙】對撼Facebook？微軟將於Microsoft Teams、Xbox遊戲平台加入元宇宙元素
【Netflix】Netflix Games遊戲服務正式登場　首推5款Android遊戲　
2021/11/03
【Netflix】Netflix Games遊戲服務正式登場　首推5款Android遊戲　
【遊戲商機】SEGA宣布與微軟合作　利用雲端平台開發遊戲項目
2021/11/02
【遊戲商機】SEGA宣布與微軟合作　利用雲端平台開發遊戲項目
【魷魚遊戲】官方下月推「魷魚遊戲」線上錦標賽　虛擬貨幣「SQUID」作入場費
2021/10/30
【魷魚遊戲】官方下月推「魷魚遊戲」線上錦標賽　虛擬貨幣「SQUID」作入場費

你可能感興趣

【元宇宙】對撼Facebook？微軟將於Microsoft Teams、Xbox遊戲平台加入元宇宙元素
16:00 2021/11/03
【元宇宙】對撼Facebook？微軟將於Microsoft Teams、Xbox遊戲平台加入元宇宙元素
【Netflix】Netflix Games遊戲服務正式登場　首推5款Android遊戲　
12:00 2021/11/03
【Netflix】Netflix Games遊戲服務正式登場　首推5款Android遊戲　
【遊戲商機】SEGA宣布與微軟合作　利用雲端平台開發遊戲項目
11:37 2021/11/02
【遊戲商機】SEGA宣布與微軟合作　利用雲端平台開發遊戲項目
遊戲設置 遊戲 Switch 任天堂 加拿大 英國 日本 服務 美國

下一篇文章

【Tesla】Tesla 雲端新功能曝光　同步設定減適應問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【年度之最】Google揭曉十大受歡迎App入圍名單 　手遊系列有哪些？
【年度之最】Google揭曉十大受歡迎App入圍名單 　手遊系列有哪些？
【量子電腦】AWS宣布啟用加州新量子計算中心　研發更具規模量子電腦
【量子電腦】AWS宣布啟用加州新量子計算中心　研發更具規模量子電腦
【數碼應用】元宇宙技術改善職場互動體驗　微軟展示Mesh for Teams
【數碼應用】元宇宙技術改善職場互動體驗　微軟展示Mesh for Teams
Epic宣佈《Fortnite》下周一撤出中國市場　疑受遊戲限制措施影響
Epic宣佈《Fortnite》下周一撤出中國市場　疑受遊戲限制措施影響
【小米新機】小米平價機Redmi Note 11 Pro系列登場　支援5G及120W快充（多圖）
【小米新機】小米平價機Redmi Note 11 Pro系列登場　支援5G及120W快充（多圖）
【元宇宙】對撼Facebook？微軟將於Microsoft Teams、Xbox遊戲平台加入元宇宙元素
【元宇宙】對撼Facebook？微軟將於Microsoft Teams、Xbox遊戲平台加入元宇宙元素
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款