  • 27°C
香港時間 : 20211105日 (五) 13:51
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【加密貨幣】新紐約市長爭做美國龍頭 首3個月人工出Bitcoin

環球社會熱點 13:27 2021/11/05

分享：

加密貨幣近年發展迅速，價格更是屢創新高，不少地區爭相發展相關市場。候任紐約市長亞當斯表示，接任後3個月的薪資全數以Bitcoin支付，揚言紐約將成為加密貨幣市場的中心，明顯叫板佛羅里達州邁阿密。

【Bitcoin】富達稱保守估計 比特幣後年達10萬美元 【下一頁】

剛贏出紐約市長選舉的亞當斯（Eric Adams）周四（4日）表示，上任後首3個月全部以Bitcoin支薪，聲言帶領紐約成為加密貨幣及其他快速發展與創新市場的中心。亞當斯的言論被指針對邁阿密市長蘇亞雷斯（Francis Suarez），後者表示下一期工資便是Bitcoin出糧。

亞當斯周三（3日）受訪時表示，希望與邁阿密產生「友好競爭」（friendly competition），認為當地的MiamiCoin發展優良，紐約市正尋求其他方法發展加密貨幣市場，將調查紐約Bitcoin及加密貨幣市場受阻的原因。

特朗普跌出福布斯富豪榜 25年來首次 【下一頁】

邁阿密對加密貨幣採取友善態度，不但曾舉辦眾多加密貨幣相關會議，更於今年初舉辦Bitcoin史上最大活動Bitcoin 2021，吸引大量支持者到訪當地，而且積極招攬挖掘Bitcoin人士。

反之，紐約市今年開始討論立法限制挖掘Bitcoin三年，讓當地政府可以舉行環境評估，測量紐約市的溫室氣體排放。不過，亞當斯已揚言要為加密貨幣市場提供更友善的環境。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

相關文章

【Bitcoin】摩根大通CEO：借錢買比特幣係蠢人
2021/09/28
【Bitcoin】摩根大通CEO：借錢買比特幣係蠢人
【Bitcoin】比特幣大跌 薩爾瓦多趁低吸納150個
2021/09/21
【Bitcoin】比特幣大跌 薩爾瓦多趁低吸納150個
【Bitcoin】掘礦產生大量電子垃圾 每年逾3萬噸
2021/09/21
【Bitcoin】掘礦產生大量電子垃圾 每年逾3萬噸
南韓過半加密貨幣交易所關閉 「泡菜幣」損失200億
2021/09/16
南韓過半加密貨幣交易所關閉 「泡菜幣」損失200億
加州名校生勒索盜竊加密貨幣 入侵40人電話
2021/09/14
加州名校生勒索盜竊加密貨幣 入侵40人電話

你可能感興趣

【Bitcoin】摩根大通CEO：借錢買比特幣係蠢人
15:09 2021/09/28
【Bitcoin】摩根大通CEO：借錢買比特幣係蠢人
【Bitcoin】比特幣大跌 薩爾瓦多趁低吸納150個
13:35 2021/09/21
【Bitcoin】比特幣大跌 薩爾瓦多趁低吸納150個
【Bitcoin】掘礦產生大量電子垃圾 每年逾3萬噸
13:08 2021/09/21
【Bitcoin】掘礦產生大量電子垃圾 每年逾3萬噸
虛擬貨幣 比特幣 佛羅里達 紐約 美國

下一篇文章

英法代表於巴黎會面 漁權談判仍陷僵局

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【移民澳洲】「避風港」政策出台 港人永居簽證門檻低（第二版）
【移民澳洲】「避風港」政策出台 港人永居簽證門檻低（第二版）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月05日 時間13:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（11月05日 時間13:00）
澳洲女童失蹤18日尋回 疑犯被揭一可疑舉動
澳洲女童失蹤18日尋回 疑犯被揭一可疑舉動
再點名馬斯克捐身家 世界糧食計劃署寫埋計劃書
再點名馬斯克捐身家 世界糧食計劃署寫埋計劃書
【美國疫情】野鹿大規模感染 專家憂成病毒變種溫床
【美國疫情】野鹿大規模感染 專家憂成病毒變種溫床
【英國疫情】再錄逾4萬宗確診 專家料本月見頂
【英國疫情】再錄逾4萬宗確診 專家料本月見頂
電郵通訊
想每日接收第一手財經時事新聞？ 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款