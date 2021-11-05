【加密貨幣】新紐約市長爭做美國龍頭 首3個月人工出Bitcoin

加密貨幣近年發展迅速，價格更是屢創新高，不少地區爭相發展相關市場。候任紐約市長亞當斯表示，接任後3個月的薪資全數以Bitcoin支付，揚言紐約將成為加密貨幣市場的中心，明顯叫板佛羅里達州邁阿密。

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剛贏出紐約市長選舉的亞當斯（Eric Adams）周四（4日）表示，上任後首3個月全部以Bitcoin支薪，聲言帶領紐約成為加密貨幣及其他快速發展與創新市場的中心。亞當斯的言論被指針對邁阿密市長蘇亞雷斯（Francis Suarez），後者表示下一期工資便是Bitcoin出糧。

亞當斯周三（3日）受訪時表示，希望與邁阿密產生「友好競爭」（friendly competition），認為當地的MiamiCoin發展優良，紐約市正尋求其他方法發展加密貨幣市場，將調查紐約Bitcoin及加密貨幣市場受阻的原因。

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邁阿密對加密貨幣採取友善態度，不但曾舉辦眾多加密貨幣相關會議，更於今年初舉辦Bitcoin史上最大活動Bitcoin 2021，吸引大量支持者到訪當地，而且積極招攬挖掘Bitcoin人士。

反之，紐約市今年開始討論立法限制挖掘Bitcoin三年，讓當地政府可以舉行環境評估，測量紐約市的溫室氣體排放。不過，亞當斯已揚言要為加密貨幣市場提供更友善的環境。

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責任編輯：吳漢培