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滙豐（00005）股價挫半成見44.6元　英倫銀行不加息影響有幾大？

股市 13:15 2021/11/05

分享：

滙豐 （00005） 股價今早隨外圍股價下挫，早段跌半成低見44.6元，主要受到英倫銀行未如預期加息拖累，消息影響有幾大？中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）為你分析，立即點擊收看／收聽。

重溫今早《ET開市直擊》【按此－附time code】

Time code
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