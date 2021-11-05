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日本擬派錢刺激經濟 未成年者每人派6800

環球經濟金融 14:02 2021/11/05

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日本首相岸田文雄帶領自民黨再次成為眾議院最大黨，開始著手連串刺激當地經濟政策。《讀賣新聞》周五（5日）報道，日本政府已同意所有18歲以下未成年民眾，每人提供10萬日元（約6,800港元）現金補助，作為刺激經濟計劃的一部分，振興當地經濟復甦。

商務旅客入境日本 10日隔離期擬縮短至3日 【下一頁】

日本《讀賣新聞》周五引述消息人士報道指，政府計劃向有18歲或以下的未成年民眾每人派發10萬日元（約6,800港元）現金，不設家庭收入限制，最快明年春季起派錢，計劃預算約為2萬億日元（1,370億港元）。

據悉，政府打算動用國庫儲備為措施提供資金，不會以發行國債方式籌措資本。此外，政府亦考慮向低收入家庭及兼職勞工提供現金補貼，目前正制定具體細節。

紀子妃81歲父病逝 外孫女真子婚前曾探病 【下一頁】

新任首相岸田文雄早前承諾，本月將制定大規模的刺激經濟計劃，目標在今年年底前在國會通過，希望刺激新冠肺炎疫情後的經濟復甦，包括振興國內旅遊業。

據悉，向未成年民眾派錢是由自民黨盟友公明黨在眾議院大選前所作的競選承諾，自民黨及岸田文雄最終同意履行盟友建議。

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責任編輯：郭麗明

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