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英法代表於巴黎會面 漁權談判仍陷僵局

環球政治 13:09 2021/11/05

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英法捕魚權爭議持續多時，法國總統馬克龍早前宣布延遲對英國實施貿易制裁。英法兩國談判代表周四（4日）於巴黎會面，但漁權談判仍陷僵局。英國首相約翰遜發言人表示，英方認為法國無意放棄制裁措施。

【COP26】馬克龍提早走 因想見約翰遜慘食檸檬？ 【下一頁】

英國首席脫歐談判代表弗羅斯特（David Frost）周四與法國歐州部長博納（Clement Beaune），進行長達90分鐘的會晤。雙方於鏡頭前保持握手微笑，但會上未能重新制定方案，化解英國脫歐後的英法捕魚權爭端。

兩國針對法國漁夫在英國海岸6至12英里（約9.7至19.3公里）範圍、澤西島及根西島的捕魚權有分歧。英方要求主要來自法國等歐盟國家的漁船，必須證明過往曾於上述地區捕魚，才會向他們發出捕魚許可證。

英方以申請欠缺相關活動證明為由，上月拒絕向數十艘法國漁船發出捕魚許可證，引起法國不滿及揚言要制裁英國。

《衛報》引述消息人士指，英方在會上沒有改變立場，同時否認曾故意拒絕向法國漁船發出捕魚許可證。

漁權爭議現轉機？ 法國推遲對英國實施反制措施 【下一頁】

英國政府表示，弗羅斯特和博納會上討論了英國與歐盟之間協議執行時產生的困難，雙方都闡明其立場和關切。

約翰遜發言人更表示，英方不相信法國會放棄制裁措施。博納形容這次會晤積極，法國希望可提供對話機會，但指仍存在報復措施這個選項。

據悉，英國與歐盟去年聖誕前夕達成的協議，並無具體詳述漁夫要如何證明過往的捕魚活動。對於部分小型漁船無法提供全球定位系統（GPS）數據，英方表示會接受航海日誌、上岸紀錄等證明。

弗羅斯特與博納計劃於下周初，以電話形式再次開會。

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責任編輯：鄭錦玲

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