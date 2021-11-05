【Tesla】Tesla 雲端新功能曝光　同步設定減適應問題

▲ Tesla在該新功能下，用戶可透過雲端同步車輛設定，無須再重新設定。如果Tesla車主到外地旅遊，只要在其他Tesla車上登入自己的Tesla帳號，還原本身駕駛偏好設定，包含導航﹑座椅、煞車設定等等。

近日有消息指Tesla已更新軟件系列，有意將數據雲端化！即是Tesla車主可以透過新功能同步車輛設定，無論駕駛任何一輛Tesla，車輛設定檔都可自動匹配，減少適應問題。

據外媒Tesla Software Updates報道指，Tesla軟件中加入了 「Cloud Profiles」功能，可將車主設定數據雲端化，同時還有「Enable Vehicle Sync」的選項用作備份資料。

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在該新功能下，Tesla車主可透過雲端同步車輛設定，無須再重新設定。如果Tesla車主到外地旅遊，只要在其他Tesla車上登入自己的Tesla帳號，還原本身駕駛偏好設定，包含導航﹑座椅、煞車設定等等。

不過目前該Tesla Cloud Profiles功能還未正式啟用，仍須待官方正式公布消息。

事實上，Elon Musk早在2017年就表示有意開發Tesla的雲端系統。若功能正式推出，預計除了包括經常出差的用戶受惠，對於經常租用Tesla的司機也有幫助。

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責任編輯：黃顯晴