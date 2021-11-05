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【石Sir午市閒談】今日推介上海電氣｜昆侖能源、華潤啤酒、舜宇光學、中手游 、深圳控股

股市 13:00 2021/11/05

分享：

恒生指數中午收報24985，跌240點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）上海電氣 （02727） ，另亦會分析昆侖能源 （00135） 、華潤啤酒 （00291） 、舜宇光學 （02382） 、中手游 （00302） 、深圳控股 （00604） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析
02：20 – 昆侖能源 （00135）    升多回調
04：35 – 華潤啤酒 （00291）    回企65元區才好
06：07 – 中手游 （00302）    守3.10元可望3.60元
07：34 – 深圳控股 （00604）    未宜沾手
10：10 – 舜宇光學 （02382）    整固
12：20 – 上海電氣 （02727）    挑戰2.40元區阻力
14：18 – 推介股表現記錄
15：01 – 過去7日解答問題記錄

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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