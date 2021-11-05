【石Sir午市閒談】今日推介上海電氣｜昆侖能源、華潤啤酒、舜宇光學、中手游 、深圳控股

恒生指數中午收報24985，跌240點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）上海電氣 （02727） ，另亦會分析昆侖能源 （00135） 、華潤啤酒 （00291） 、舜宇光學 （02382） 、中手游 （00302） 、深圳控股 （00604） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

Time code

00：00 – 行業板塊升跌及期指走勢分析

02：20 – 昆侖能源 （00135） 升多回調

04：35 – 華潤啤酒 （00291） 回企65元區才好

06：07 – 中手游 （00302） 守3.10元可望3.60元

07：34 – 深圳控股 （00604） 未宜沾手

10：10 – 舜宇光學 （02382） 整固

12：20 – 上海電氣 （02727） 挑戰2.40元區阻力

14：18 – 推介股表現記錄

15：01 – 過去7日解答問題記錄

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