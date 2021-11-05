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李寧2331股價補回裂口　配股後重返「紅底」有望？

股市 13:40 2021/11/05

分享：

李寧 （02331） 上周宣布配股後股價急挫，一度跌至82元，今早股價回升高見95.5，近乎補回裂口，中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）預計如企穩93、94元或可上衝至近100元，立即點擊收看／收聽李寧 （02331） 走勢及前景詳盡分析。

重溫《ET開市直擊》足本版：中港通關最快下月中啟動？ 率先捕捉受惠股（附time code）

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40：43 - 觀眾問股：中海外 （00688） 16.5元有貨點部署？
42：46 - 觀眾問股：龍源電力 （00916） 18元有貨　前景點睇？
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46：55 - 觀眾問股：李寧 （02331） 89元重貨可持貨？
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57：50 - 觀眾問股：和記電訊 （00215） 昨日大升原因？
58：47 - 觀眾問股：耐世特 （01316） 甚麼價位可入？
1：00：38 - 觀眾問股：中國旺旺 （00151） 走勢點睇？
1：01：45 - 恒指早段市況速覽
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欄名 : 3分鐘睇股

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