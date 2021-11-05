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【Netflix劇集】與《魷魚遊戲》撞名　直播主持IG被攻擊　恐飯碗不保

商業 13:15 2021/11/05

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外國Twitch直播主持Lydia Ellery 的網名與《魷魚遊戲》撞名，IG帳戶被攻擊。（Twitter及法新社圖片）

Netflix劇集《魷魚遊戲》大熱，在國際間亦聲名大噪。不過，在外國則有直播主持因《魷魚遊戲》熱潮，而失去工作。

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外國傳媒報道，外國Twitch直播主持Lydia Ellery 在線上遊戲中，使用網名「Squid Game」，與《魷魚遊戲》的英文名稱撞名。雖然她已使用此網名超過10年，但隨著劇集熱播後，她開始受到劇集支持者的網上攻擊、欺凌等。

Lydia Ellery在Twitch及Instagram使用名稱「Squid Game」，Twitter則使用「SquidGaming 」，她於Twitch擁有超過4.2萬的關注。她解釋，網名改為「Squid 」是因為此是朋友給予她的花名，同時又與「Lydia」的開首押韻。

Lydia Ellery已使用「Squid Game」作為網名超過10年。（Twitter圖片）

IG帳戶被攻擊　失去工作

不過，自從劇集開播，其Instagram帳戶便不斷收到大量訊息。因《魷魚遊戲》沒有官方Instagram帳戶，有部分用戶以為Lydia Ellery的帳戶是劇集所用，又有些人認為她是惡意取得此註冊名稱。她又指，有些人更嘗試舉報其帳戶，令她需要不斷重設密碼及重新登入。逼不得已，Lydia Ellery唯有關閉社交帳戶的通知。

因與《魷魚遊戲》撞名，Lydia Ellery稱她失去大量工作。她解釋，其建立已久的品牌「Squid Game」的SEO已一片混亂，只能搜尋到Netflix劇集。Lydia Ellery又因此失去不少代言工作，令她考慮需要更改此個沿用多年的名稱。

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責任編輯：葉泳珊

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