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【新冠疫苗】美國推企業強制接種 明年初打齊針或檢測

環球社會熱點 12:08 2021/11/05

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美國總統拜登早前為加強接種新冠肺炎疫苗，擴張強制接種至100人以上的美國企業。美國職業安全與健康管理局（OSHA）近日發出聯邦指引，訂明企業要在2022年1月4日前，安排員工接種疫苗，或是每周檢視。

【美國疫情】野鹿大規模感染 專家憂成病毒變種溫床 【下一頁】

OSHA周四（4日）的指引列出，100人以上美國企業需要在今年12月4日起，為接種疫苗員工提供休假，或是確保未接種員工必須戴口罩。至2022年1月4日，企業需確保員工已完成接種，或是每周檢測，指引於周五（5日）生效。

如企業未有服從新指引，每項違規將面臨最高13,653美元（約10.6萬港元）。假若發現有企業蓄意漠視新規定，OSHA可對其重罰最高13.6萬美元（約106.26萬港元）。

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【新冠疫苗】美父母趕為子女約打針 恐兒童過節中招  【下一頁】

不過，部分州分的共和黨檢察總長已表示，採取行動阻止聯邦政府的企業強制接種。保守派團體如Job Creators Network及新聞機構The Daily Wire亦揚言挑戰新指引。

另外，美國醫療及醫護服務中心（Centers for Medicare and Medicaid Services）亦要求，旗下7.6萬所醫院及其他醫療設施的員工，必須同樣2022年1月4日前完成接種，或是接受每周檢測。

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責任編輯：吳漢培

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