【Google】遵守韓國新法例　Google Play將為開發者開放第三方支付系統

▲ 最近Google宣布，為配合韓國通過的新法例，Google Play平台將允許韓國開發人員透過第三方系統進行支付。

早前蘋果（Apple）與遊戲開發商Epic Games引發一場利潤抽成風波，引來不少外界關注應用程式平台的收費政策。最近Google就宣布，為配合韓國通過的新法例，Google Play平台將允許Android程式開發人員透過第三方系統進行支付。

＜＜【手機安全】Google Play再現大量詐騙程式！ 官方下架151款相關APP

＜＜【Android作業系統】Google針對大屏幕平板電腦＋摺機 發布Android 12L作業系統

據外媒報道指，韓國於9月份通過一項新法案，要求應用程式平台需加入額外支付系統，允許開發人員自行選擇支付方式。對此Google表示，將會為用戶開放Google Pay以外的支付渠道，另外亦強調平台會提供安全系統，例如家長控制、付款方式等功能，以保障支付過程的安全性。

不過Google也指出，雖然開發人員可選用第三方支付系統，但平台仍會向他們收取佣金，利潤抽成將會降低約4%。官方表示，服務費用會用作繼續發展Android和Google Play系統平台。另一方面，蘋果（Apple）旗下的App store暫時就未因韓國新法例，而調整自家收費政策。

責任編輯：李寶如