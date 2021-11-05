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【衛星網絡】SpaceX、亞馬遜遇對手　波音發展衛星網絡計劃獲批

科技 12:30 2021/11/05

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據《路透社》報道，FCC透過聲明表示，已批准波音「建造、部署及營運一個衛星星座（satellite constellation）」的執照。

繼SpaceX、亞馬遜後，飛機製造商波音也計劃發射衛星，在太空提供網絡服務給用戶，而相關計劃日前已取得美國聯邦傳播委員會（FCC）批准。

【衛星網絡】Starlink進軍印度 料2022年12月前設立20萬個衛星訊號連接設備

據《路透社》報道，FCC透過聲明表示，已批准波音「建造、部署及營運一個衛星星座（satellite constellation）」的執照，未來將「提供寬頻和通訊服務給美國和全球的住宅、商業、機構、政府及專業用戶」。其中，「衛星星座」是指一組為整體系統運作的人造衛星。

FCC目前已准許發射147顆衛星，其中大部分為低軌道衛星，有132顆高度會在約1,000公里，另外15顆的位置較高，在2.7萬公里到4.3萬公里之間。

不過波音的衛星計劃比競爭對手慢了一步，由Elon Musk創辦的的太空探索科技公司SpaceX早已把超過1,500顆衛星送上軌道，組成「星鏈」（Starlink）網絡；電商亞馬遜（Amazon）創辦人Jeff Bezos也有類似計劃，取名為「古柏計劃」（Project Kuiper）。

【衛星網絡】SpaceX擬夥Vodafone 擴大英國衛星寬頻

【5G技術】企業私有5G網絡 大幅加強設施裝置連接

記者：廖淑瑩

 

 

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