通脹再臨　尋找額外收益有法

重要提示︰

i. 貝萊德動力高息基金奉行靈活的資產分配政策，力求提供高收入水平。為了產生高收入水平，基金將在各種資產類別中尋求多元化的收入來源，大量投資於產生收入的資產，例如定息可轉讓證券，包括定息或浮息，屬投資級、次投資級或不獲評級的企業及政府發行產品、備兌認購期權及優先股。基金將採用各種投資策略，並可投資於全球各地的全線認可投資，包括股票、股票相關證券、定息可轉讓證券、集體投資計劃的單位、現金、存款及貨幣市場工具。貨幣風險將靈活管理。

ii. 基金採用動態資產配置策略，可能於定期調整時承受更高的交易費用。基金可能投資於評級受實際或預期下降所影響的債務證券。利率上升可能對基金所持有的債券價值造成不利影響。基金可能投資於非投資級及無評級債券，可能需承受較高的違約、波動性及流動性風險。基金投資於由政府或機關發行或擔保的債券，或會因而涉及政治、經濟、違約或其他風險。基金投資於股票，較大的股票價值波動可招致重大虧損。基金投資於資產抵押╱按揭抵押證券，可能需承受較大的信貸、流動性及利率風險並往往涉及延期及提前還款的風險。基金賺取收入的投資策略或會減低基金資本增長的潛力以及將來的收入。

iii. 基金需承受與優先股有關的風險、貨幣匯率風險、新興市場風險、證券借貸合約交易對手的信貸風險、包括人民幣計值類別的貨幣兌換風險、對外資限制的風險及或然可換股債券風險。

iv. 5(G)股份類別在未扣除開支之下派付股息。6股份類別在未扣除開支之下派付股息，此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息。8股份類別在未扣除開支之下派付股息，此股份類別亦會在基金董事酌情決定下從資本派付股息，並包括以股份類別貨幣對沖引起的息差派付股息。息差虧損或會減少派付的股息。在未扣除開支之下派付股息，可產生更多可供分派的收入。然而，這些股份實際上可能從資本派付股息，可能相等於投資者獲得部分原投資額回報或資本收益。所有宣派股息均會導致股份於除息日的每股資產淨值即時減少。

v. 基金可運用衍生工具作對沖及投資用途。然而，不會大量用作投資用途。基金在使用衍生工具時可能蒙受損失。

vi. 基金價值可升可跌，且可於短期內反覆，投資者或有可能損失一定程度的投資金額。

vii. 投資者不應單憑此文件作投資決定。投資者應參閱基金章程及產品資料概要以了解風險因素等詳情。

各國經濟活動開始回復正常，數據顯示「後疫情」時代通脹有升溫趨勢，在現時的低息環境之下，尋找可以持續提供高息的投資並非易事。投資者應擴闊視野，將目光放得更遠，例如以互補性收益來源¹旨在捕捉額外收益，同時與傳統收益資產互相補足，有望分散風險。



通脹是被市場低估的風險之一



隨著新冠疫苗的接種比率不斷上升，不少國家的經濟活動已逐步回復正常。不過，「後疫情」時期的經濟問題亦開始浮現。新冠疫情令供應鏈受創，而運輸成本亦大升，「百物騰貴」的時代恐怕會再降臨，而分析亦普遍認為，今次的通脹並非短暫性²。



歐盟統計局最近公布的歐元區第3季國內生產總值初值按季增長2.2%，為一年來最大的增幅，但通脹率亦雙雙攀升，升幅高達4.1%，創自2008年以來新高，較歐洲央行2%通脹目標高出一倍³。

美國9月的通脹亦呈加速狀態，美國勞工部數據顯示，居民消費價格指數（CPI）9月同比增幅達到13年來的最高水平⁴。

加入互補性收益來源旨在締造更高收益

在通脹回升的大環境下，投資者可以考慮於組合加入互補性收益資產，例如備兌認購期權、有抵押債務證券／浮息貸款、環球房地產投資信託基金(REITs) 及優先股等。此類資產類別對個人投資者而言較難涉獵，但可能蘊藏大量收益機遇。同時， 互補性收益資產與傳統資產類別相關度較低⁵。現時全球經濟仍受疫情牽動，跳出傳統投資領域，可令資組合的收益來源變得更多元化，或有助分散風險。

▲ 資料來源︰彭博。截至2021年8月。指數回報僅供說明之用。指數表現回報並不反映任何管理費、交易成本或費用。指數未經管理，投資者無法直接投資於指數。

多元化策略助您實現收益目標

不過，互補性資產類別結構上相對複雜，一般投資者未必有相關專業知識，而市面上既基金普遍亦較少投資喺呢個資產類別。



貝萊德動力高息基金結合傳統高收益來源與互補性收益來源，以擴闊投資領域，令投資組合更多元化。同時透過靈活的資產配置，網羅各資產類別當中吸引的收益機會。



基金會在致力追求高收益的同時，因應市況及機遇，適時捕捉股票市場的升幅，務求達到資本增值的目標。



貝萊德動力高息基金，屬高息基金當中的優質選擇，做到上述提及「互補」投資策略。而按A6美元派息類別計，(如下圖所示)年息率高達5.8%⁷，只計派息已能跑贏通脹⁸。



貝萊德動力高息基金三大優勢

想了解更多，請即瀏覽貝萊德網站或到以下銀行網頁查詢：

1 以上資料僅供參考說明用途，請詳細了解該產品投資標的各資產類別的相關特性及風險。

2 資料來源：貝萊德智庫，截至2021年10月18日。

3 資料來源：歐盟統計局，截至2021年10月29日。

4 資料來源：美國勞工部，截至2021年10月13日。

5 資料來源：貝萊德，截至2021年10月底。關聯度是根據貝萊德動力高息基金內的個別相關資產類別，以貝萊德獨創短期風險模型計算。環球債券以巴克萊環球綜合（美元對沖）指數代表；環球股票以MSCI世界指數代表。關聯度介乎+1（最大正關聯度）至-1（最大負關聯度）之間。指數表現僅供參考。投資者不可直接投資於指數。以上資料僅供參考說明用途。在做投資決定前，請詳細了解該產品投資的資產類別的相關特性及風險。

6 固定收益回報率以最低收益率表示；股票回報率以12個月股息率表示，優先股回報率以所標示的股息率表示。現金︰彭博巴克萊1至3個月美國短期國庫債券指數。美國國庫債券︰彭博巴克萊美國綜合國庫債券指數。按揭抵押證券︰彭博巴克萊美國按揭抵押證券指數。投資級別債券︰彭博巴克萊美國綜合公司債券指數。高收益債券︰彭博巴克萊美國公司高收益2%發債商上限指數。環球股票︰MSCI世界指數。新興市場股票︰MSCI新興市場指數。高息股︰MSCI世界高股息指數。環球房地產投資信託基金︰富時NAREIT所有房地產投資信託基金指數。有抵押債務證券(CLO)︰摩根大通貸款抵押債券指數。亞洲信貸︰摩根大通亞洲信貸指數。優先股︰洲際交易所美國銀行所有資本證券指數。

7 A6股份類別旨在每月派息。派息率並不獲保證，亦非基金回報之準則。A6股份類別年息率 =（派息╱除息日之資產淨值）* (12*100)。成立日期：A6美元股份類別：2018年2月6日。基金實際上可能從資本派付股息。往績並非未來表現的指引。投資者或未能取回投資的全部本金。

8 資料來源：香港政府統計處，9月份按年消費物價指數增幅為1.4%，截至2021年10月22日。

9 A2美元股份類別，截至2021年10月底。表現截至2021年10月底為止以股份類別貨幣按資產淨值比資產淨值基礎計算，將收入再作投資。基金(A2美元股份類別) 自2018年2月6日成立，2018年: -7.50%; 2019年: +19.68%; 2020年：+3.79%; 2021年(年初至今): +8.6%。有關數據顯示本基金的股份類別在所示時期內的價值的上升或下跌幅度。表現按相關股份類別的貨幣計算，包括持續徵收的收費及稅項，但不包括認購和贖回費用（如適用）。



投資涉及風險。過往業績並不代表將來的表現，基金價格及其收益可升可跌，並不能保證。投資價值亦可能受到匯率影響。投資者可能無法取回原本投資金額。投資收益以基金股份類別交易貨幣計算，可能是海外貨幣。因此，以美元╱港元作出投資的投資者，需承受美元╱港元╱海外貨幣兌換率的波動的風險。個別股票價格並不代表本基金的回報。上述基金表現僅作參考之用，並不構成要約或邀請任何人士投資於任何貝萊德基金，亦非因任何有關要約而擬備。本文所載的基金乃貝萊德全球基金的子基金。貝萊德全球基金是盧森堡的開放式投資公司，僅可於若干司法管轄區發售。不得於美國境內或向美國人發售貝萊德全球基金。不得於美國發佈有關貝萊德全球基金的產品資料。香港投資者欲知有關詳情，請參考貝萊德全球基金的基金銷售文件，包括風險成份。本資料之發行人：貝萊德資產管理北亞有限公司。本資料及貝萊德網站（http://www.blackrock.com/hk）並未被香港證券及期貨事務監察委員會所審閱。BlackRock®乃BlackRock, Inc.,或其附屬公司在美國及其他地方的註冊商標。所有其他交易商標、服務標記或註冊商標乃為所屬者擁有。©2021 BlackRock, Inc. 版權所有。



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