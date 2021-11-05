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【Netflix劇集】《Emily in Paris》第二季12月開播　專屬網店同步上架　售劇中同款產品

商業 12:00 2021/11/05

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Netflix將會開設《Emily in Paris》網上商店，售賣劇中人物的同款產品。（Netflix網站截圖）

Netflix劇集不時掀起話題，當中不得不提由Lily Collins主演的《Emily in Paris》。該劇第一季播映時，引起不少劇迷討論劇中角色的打扮、妝容等。《Emily in Paris》 第二季即將於12月開播，外國傳媒報道，Netflix將會開設《Emily in Paris》網上商店，售賣劇中人物的同款產品。

【UPS】應付「棕色星期五」　UPS將在全國聘用60,000名季節性員工

據外國傳媒報道，《Emily in Paris》第一季開播時，熱潮令不少討論劇中角色衣著打扮的網站出現。Netflix看準第二季《Emily in Paris》開播將再掀熱潮，故將會與美國傳媒公司ViacomCB，共同開設網上商店，與劇集同步上架。網店將會針對第二季人物的衣著打扮，整理成清單，讓劇迷可以一邊看劇，同時直接落單購買同款產品。

報道指，品牌將包括Chanel、AZ Factory及 Goossens Paris等。除了日常穿搭外，亦會覆蓋耳環、手套、睡衣等各類產品。商品目前亦計劃將可在Netflix官方網站、Saks Fifth Avenue官網等美國各大百貨網店銷售，也會進駐部分實體店。

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責任編輯：葉泳珊

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