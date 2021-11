【Netflix劇集】《Emily in Paris》第二季12月開播　專屬網店同步上架　售劇中同款產品

▲ Netflix將會開設《Emily in Paris》網上商店,售賣劇中人物的同款產品。(Netflix網站截圖)

Netflix劇集不時掀起話題,當中不得不提由Lily Collins主演的《Emily in Paris》。該劇第一季播映時,引起不少劇迷討論劇中角色的打扮、妝容等。《Emily in Paris》 第二季即將於12月開播,外國傳媒報道,Netflix將會開設《Emily in Paris》網上商店,售賣劇中人物的同款產品。

據外國傳媒報道,《Emily in Paris》第一季開播時,熱潮令不少討論劇中角色衣著打扮的網站出現。Netflix看準第二季《Emily in Paris》開播將再掀熱潮,故將會與美國傳媒公司ViacomCB,共同開設網上商店,與劇集同步上架。網店將會針對第二季人物的衣著打扮,整理成清單,讓劇迷可以一邊看劇,同時直接落單購買同款產品。

報道指,品牌將包括Chanel、AZ Factory及 Goossens Paris等。除了日常穿搭外,亦會覆蓋耳環、手套、睡衣等各類產品。商品目前亦計劃將可在Netflix官方網站、Saks Fifth Avenue官網等美國各大百貨網店銷售,也會進駐部分實體店。

