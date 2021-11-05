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對切香腸 可能是未來一段時間台海局勢演變的主流

股市 12:00 2021/11/05

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最近，美國的對華政策似乎有些精神分裂，一面是美國財政部長、貿易代表積極與中國溝通，似乎要改善中美經貿關係，白宮也確認兩國領導人將會在年底前舉行視像會議；另一面是在香港牌、新疆牌後繼乏力之際，美國在台灣方向的冒險越來越激進，台海出現危機的可能性明顯增加。

盤點起來，最近美國在台灣問題上主要有以下幾個動作：

一是拜登口頭回應美國將介入保衛台灣。

二是蔡英文披露有美軍駐台協助台軍訓練。

三是美國推動支持台灣參加聯合國。

整體來看，這些操弄全都是嚴重衝擊「一個中國」底線的行為，有可能為台海局勢帶來危機。

如果回顧過去一段時間解放軍對台美合流搞台獨的反應，可以大致看出逐步升級的軌跡。2020年8月美國衛生部長阿紮訪台，以及9月副國務卿克拉奇赴台參加李登輝葬禮，打破美國現役政府官員不訪台的慣例後，解放軍戰機越過台海中線開始成為常態，而且機群在台灣西南區域出現的規模越來越大，實戰味道越來越強。

從台美與解放軍近年互動的歷史看，雙方都是在採取「切香腸」戰術，都是在逐步升級應對，台美從美國官員訪台、到承認美軍駐台、再到鼓吹台灣加入聯合國，是在逐步升級；解放軍從偶爾越過台海中線，到經常性越過，規模也從小到大，再到現在主動驅離台軍軍機，同樣是在逐步升級。

所以，從對壘雙方的過往行為模式分析，雙方有較大可能仍會延續這種模式，就是說，台海局勢仍可能進一步升級，但是離開出現重大危機甚至戰爭的臨界點，可能還有一段距離。

撰文 : 楊玉川 華大證券首席宏觀經濟學家 行政總裁

欄名 : 山外看山

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