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【中港通關】林鄭：期望明年2月有規模恢復與內地通關　配合大灣區綱要發布3周年

宏觀解讀 11:25 2021/11/05

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【中港通關】林鄭：期望明年2月有規模恢復與內地通關　配合大灣區綱要發布3周年

行政長官林鄭月娥出席論壇時稱，期望明年2月香港和內地展開有規模免檢疫通關。林鄭月娥稱，明年2月是粵港澳大灣區發展規劃綱要發布三周年，中港通關可讓特區政府能舉辦較大型的活動。林鄭月娥最新中港通關時間表，較市場流傳香港和內地可於年內恢復有限度免檢疫通關，時間點有一定差異。

林鄭月娥稱，香港社會各界都熱切期盼通關，可以免檢疫回到內地。昨天國務院港澳辦和港府交代通關，林鄭月娥稱，中央與特區政府已發出積極正面的訊息，雙方的討論和專家對接已有良好進展。

外資證券組織ASIFMA去信財政司要求放寬防疫 少數會員撤港，可見【下一頁】

內地和國際的防疫策略各走各路，近月多個商會公開要求港府放寬與國際通關，憂影響香港金融中心地位，惟港府、林鄭月娥都多次重申，會視與內地通關為優先選項。

近期，港府已再度收緊部分防策要求，如要求市民進出政府轄下多個場所要使用「安心出行」。

在金融層面，港府擬取消上市公司高層免隔離檢疫的通關安排，金融監管機構也要求金融機構安排員工接種疫苗，替代定期檢測要求。

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